Capital Normalidad en los cementerios municipales lunes 01 de noviembre de 2021 , 15:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, destaca el funcionamiento y refuerzo del operativo puesto en marcha para atender las necesidades de visitantes, particularmente en esta jornada festiva



Miles de almerienses se están acercando hoy “de manera escalonada” a los cementerios municipales para honrar a sus seres queridos en un ambiente de normalidad, favorecido por el dispositivo especial puesto en marcha por el Ayuntamiento de Almería para garantizar las medidas de seguridad, un dispositivo que, tal y como sucediera el año pasado, se ha extendido desde el pasado día 23 de octubre hasta este lunes.



La concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, visitaba esta mañana el cementerio municipal de San José y Santa Adela, el mayor de la ciudad, para supervisar el buen transcurso de este día de Todos los Santos. Al respecto, ha significado que “la jornada está discurriendo en un ambiente de respeto y normalidad”, recordando que “desde el Ayuntamiento de Almería hemos puesto en marcha un dispositivo especial que incluye la ampliación de horarios hasta las 18 horas, un refuerzo del personal para atender las necesidades de los visitantes, así como de los servicios que presta la empresa concesionaria de la gestión y mantenimiento de los cementerios, ASV Servicios Funerarios”. Igualmente, se implementan los servicios de transporte urbano y de la Policía Local para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico en los puntos de mayor afluencia.



Desde las 9.00 horas y hasta las 18.00 horas permanecen abiertas las puertas de los cinco cementerios de Almería: San José y Santa Adela, Cabo de Gata, El Alquián, La Cañada y Cuevas de Los Medina. En cada cementerio de los barrios habrá de forma permanente una persona para atender a los usuarios y realizar labores de mantenimiento y limpieza propias de estos días, mientras que en el principal existe un grupo de nueve personas.



Mañana día 2, a las 12 de la mañana, se celebrará en la capilla del Tanatorio Municipal Sol de Portocarrero la tradicional Misa de Difuntos. Será oficiada por el vicario de pastoral don Francisco Sáez.





Refuerzo Policía Local y bus

La concejala de Servicios Municipales ha querido destacar el buen funcionamiento y operatividad en los refuerzos que, tanto por parte de Policía Local como del servicio municipal de transportes, se llevan a cabo en esta jornada, como parte del dispositivo puesto en marcha con motivo de la festividad de Todos los Santos.



Policía Local, en su caso, reforzando la vigilancia y el control del tráfico en los puntos más conflictivos para que todo transcurra con la máxima normalidad.



Igual sucede con la empresa concesionaria del Servicio de Transporte Urbano de Almería, Surbus, reforzando la línea 18, que tiene su paso por el cementerio de San José y Santa Adela, además de desviar puntualmente las líneas 2 y 3 desde el barrio de Torrecárdenas.



En concreto, la línea 18 se ha reforzado en el tramo de Oliveros-Centro-Quemadero-Avenida Santa Isabel-Cementerio y, además, el servicio de esta línea, entre las 8.50 y las 17.40 horas, baja su frecuencia a veinte minutos. Igualmente, la misma línea 18 se ha reforzado en el tramo Cementerio-Carretera de Granada-Quemadero-Centro-Oliveros. En el Cementerio, además del servicio habitual, entre las 9 y las 18.07 horas, la frecuencia ha bajado a veinte minutos.



También las líneas 2 y 3 han ampliado hoy su recorrido, entre las 8.30 horas y las 18.30 horas, hasta el Cementerio Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.