Capital Ampliar Licitados los trabajos arqueológicos en la calle Almanzor para mejorar el entorno de la Alcazaba jueves 08 de abril de 2021 , 15:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El resultado de la intervención arqueológica permitirá definir actuaciones posteriores sobre la zona, dando así continuidad a los proyectos incluidos en el marco del Plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal







La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado la contratación de las obras de actividad arqueológica y restauración de las estructuras emergentes en la calle Almanzor, con un presupuesto de licitación de 145.200 euros y un plazo de duración de cinco meses.



En el marco del Plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal, estos trabajos vienen a dar continuidad a la primera fase de las actuaciones desarrolladas en el entorno de la calle Almanzor, en abril de 2019, consistentes en la demolición de las construcciones situadas en la ladera de la Alcazaba, acompañadas entonces de trabajos de actividad arqueológica preventiva en el espacio que estas ocupaban.



El resultado de esta actuación determinó, por un lado, la necesidad de restaurar y tratar las estructuras emergentes aparecidas y, por otro, la de continuar con los trabajos de prospección arqueológica y retirada de escombros, objeto de este contrato ahora a licitación”, ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella.



La actividad arqueológica que seguirá con la contratación y adjudicación de estos servicios “vendrá a determinar el contenido y valor de los restos existentes sobre la zona, todo ello bajo la supervisión de la Consejería de Cultura, así como las futuras intervenciones que se puedan desarrollar en el entorno, igualmente con la debida autorización de la administración competente”, ha recordado la edil popular.



“En todos los casos, la pretensión del Ayuntamiento irá en la preservación de cualquier hallazgo y, si fuera posible y así se determinara por la administración competente en materia de protección de bienes culturales y patrimoniales, la puesta en valor de esos restos, como parte del engranaje que para esta parte de la ciudad se viene realizando para su recuperación como motor de desarrollo patrimonial, cultural y turístico”, ha recalcado Martínez Labella.





Excavación y documentación de restos

El objeto del contrato que ahora sale a licitación incluye la preparación del terreno, con la retirada y limpieza de basuras y restos de obras contemporáneas (cimentaciones, solados...), además del tratamiento de residuos y seguridad en obra.



Tras los trabajos previos se llevará a cabo la excavación arqueológica extensiva, incluyendo la retirada de tierras con medios manuales y/o mecánicos con metodología arqueológica, documentación de hallazgos, etc. En caso de no existir registro arqueológico, el nivel de excavación llegará hasta la roca madre.



El adjudicatario deberá igualmente hacerse cargo de la documentación y restauración de las estructuras emergentes con metodología arqueológica, incluyendo apeos, sellados, retirada de elementos contemporáneos, limpieza de paramentos, consolidaciones o tratamientos de conservación.



A la realización de los trabajos materiales anteriores, se unirán todos aquellos de carácter documental que en desarrollo de los trabajos sean exigibles en base al Decreto 168/2003 y Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (Ley 14/2007). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.