La Cátedra de Turismo Sostenible comienza a dar sus primeros pasos

jueves 08 de abril de 2021 , 15:16h

Aprobada en el último Consejo de Gobierno de la UAL, está inmersa en el desarrollo de un foro de intercambio de conocimiento en turismo junto a las cátedras de turismo de otras cuatro universidades andaluzas: Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz

Recientemente la Universidad de Almería y Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía firmaban un convenio de colaboración para la puesta en marcha de una cátedra de turismo sostenible, enmarcada dentro de la red de cátedras de turismo andaluzas de la Consejería en el marco del proyecto de promoción turística ‘Origen y destino’, que conmemora la primera circunnavegación de la Tierra con Magallanes y El Cano.



Transcurrido este tiempo, la cátedra comienza a dar sus primeros pasos, tras ser aprobada en el último Consejo de Gobierno de la UAL (a finales de marzo) y haberse redactado la memoria que recoge sus objetivos y programa de actividades.



El turismo sostenible es un campo de investigación en gran crecimiento y que puede abordarse desde una amplia pluralidad de perspectivas, muchas de las cuales se realizan desde universidades andaluzas. Su conocimiento y la conformación de una red estable de relaciones facilita que se puedan aprovechar sinergias y oportunidades de innovación y constituyen uno de los objetivos de esta cátedra.



En este sentido, Jerónimo de Burgos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales- como director de la Cátedra de Turismo Sostenible- ha explicado que la partida más importante de la memoria “es la construcción y diseño de una base de datos, para la que estamos trabajando conjuntamente las cátedras de cinco universidades: Málaga, Sevilla, Granada, Cádiz y Almería". El fin último es “crear un ‘big data' con datos de turismo de múltiples fuentes: estadísticas, establecimientos, satisfacción de clientes de plataformas... Con esta información podremos hacer un análisis más profundo de la situación turística andaluza respaldada en datos. Estamos en las fases iniciales del proyecto que puede cubrir varias áreas: sostenibilidad, precios, ocupación, gobernanza".



Otro de los objetivos de la cátedra es profundizar en la investigación y formación relacionada con el turismo sostenible. En particular, este primer año se desea constituir un inventario de investigadores y proyectos de investigación relacionados con el turismo sostenible en los que participen investigadores de las universidades públicas andaluzas.



Además, la cátedra persigue la transferencia del conocimiento sobre la sostenibilidad del turismo, especialmente en el ámbito andaluz, a través de congresos, jornadas técnicas, seminarios, workshops, cursos de verano, o cualquier otra fórmula elegida a tal fin. Por último, su trabajo contempla difundir el conocimiento y aplicar resultados en el territorio andaluz en el ámbito del turismo sostenible, de tal forma que puedan ser tomados en cuenta en la toma de decisiones estratégicas en materia de planificación y gestión del Turismo en Andalucía.

Programa de actividades

La cátedra realizará cada año un programa de actividades dirigido a la consecución de los referidos objetivos. En particular, para el primer año se plantean varias actividades, además de la creación de la macro base de datos. Entre otras, se organizarán dos premios para incentivar la difusión y el conocimiento sobre turismo sostenible. Por un lado, el Premio de Emprendimiento Sostenible y, por otro lado, el Premio al Mejor Trabajo Fin de Estudios, relacionado con el turismo sostenible entre los trabajos propuestos por las universidades públicas andaluzas que se hayan defendido en las mismas durante el curso 2020 -21. Este premio se otorgará tanto al trabajo como al director del mismo.En cuanto al primero de ellos, el Premio de Emprendimiento Sostenible, ya está en marcha y se resolverá en el marco de la Feria de las Ideas que organiza la Universidad de Almería el próximo 14 de abril. El objetivo de este premio es impulsar la iniciativa y el espíritu emprendedor en el sector turístico, así como incentivar la puesta en marcha de proyectos empresariales y sociales que contribuyan al desarrollo turístico de una forma sostenible. Los participantes tendrán que exponer la idea de emprendimiento sostenible en el sector turístico en la Feria de las Ideas. Los miembros del jurado del premio visitarán la exposición virtual recabando información de los proyectos para elegir un ganador.Además, se ha realizado una jornada de emprendimiento sostenible dedicada a integrar estudiantes de turismo con emprendedores turísticos con la presencia de El Empresario Antonio J. Pérez Jiménez, fundador de Panaria y actual CEO de Grupo Tagus Tao - The Black Turtle. La jornada se realizó de forma on-line para facilitar la participación desde diversos lugares de Andalucía. Otra de las actividades previstas es el diseño de la página web de la cátedra, donde se fomentará la creación de un espacio de intercambio de experiencias de iniciativas de éxito en turismo sostenible especialmente orientado a los profesionales del sector. También se realizará la subcontratación del diseño de una o varias actividades formativas on-line audiovisuales abiertas conocidos como MOOC (Massive Open Online Course).