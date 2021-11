ANDALUCÍA Andalucía suma 290 casos Covid en 48 horas, no registra muertes y mantiene su tasa en 36,3 puntos facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía registra este lunes 8 de noviembre un total de 290 contagios de coronavirus en 48 horas, cifra inferior a los 363 contagios de hace dos días, al tiempo que no suma fallecidos, mientras que se notificaban dos en la jornada del sábado. Andalucía registra este lunes 8 de noviembre un total de 290 contagios de coronavirus en 48 horas, cifra inferior a los 363 contagios de hace dos días, al tiempo que no suma fallecidos, mientras que se notificaban dos en la jornada del sábado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

