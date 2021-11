ANDALUCÍA Vox critica las luchas internas del PP facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, considera que las luchas en el seno del PP que se han visualizado, por ejemplo, en el enfrentamiento por el congreso de esta organización en la Comunidad de Madrid, no tienen una base "ideológica", sino "de poder", al tiempo que ha admitido su inquietud por el hecho de que el PSOE pueda facilitar la aprobación de los Presupuestos en Andalucía. El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, considera que las luchas en el seno del PP que se han visualizado, por ejemplo, en el enfrentamiento por el congreso de esta organización en la Comunidad de Madrid, no tienen una base "ideológica", sino "de poder", al tiempo que ha admitido su inquietud por el hecho de que el PSOE pueda facilitar la aprobación de los Presupuestos en Andalucía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

