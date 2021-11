ANDALUCÍA El asesinato de San Roque (Cádiz) eleva a siete las víctimas de violencia de género en Andalucía en 2021 facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El asesinato de un mujer de 37 años en San Roque (Cádiz) en la madrugada de este domingo ha elevado a siete el número de las víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año en Andalucía, unos tres meses después de que se registrase la última, el 11 de agosto en el barrio del Cerro del Águila en Sevilla. El asesinato de un mujer de 37 años en San Roque (Cádiz) en la madrugada de este domingo ha elevado a siete el número de las víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año en Andalucía, unos tres meses después de que se registrase la última, el 11 de agosto en el barrio del Cerro del Águila en Sevilla. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

