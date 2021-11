ANDALUCÍA Espadas garantiza a Moreno que el PSOE-A no va a facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha garantizado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que su partido no va a "bloquear" la acción del Gobierno andaluz en el Parlamento en lo que queda de legislatura, a diferencia de lo que sí hizo el Partido Popular durante la legislatura conocida como la de "la pinza" (1994-96), que culminó antes de tiempo con una convocatoria electoral por la imposibilidad que tenía el Ejecutivo socialista de seguir gobernado. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha garantizado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que su partido no va a "bloquear" la acción del Gobierno andaluz en el Parlamento en lo que queda de legislatura, a diferencia de lo que sí hizo el Partido Popular durante la legislatura conocida como la de "la pinza" (1994-96), que culminó antes de tiempo con una convocatoria electoral por la imposibilidad que tenía el Ejecutivo socialista de seguir gobernado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

