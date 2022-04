Almería La X Carrera Popular de la UAL fusiona valores con los de su ‘padrino’ Juanfran Cazorla viernes 29 de abril de 2022 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Regreso a la normalidad, después de ser suspendida y de reinventarse a virtual por la pandemia, de una de las pruebas más esperadas del calendario running temporada tras temporada, que vuelve cargada de novedades y con más servicios No podía ser de otro modo que ‘a lo grande’. Por fin se puede realizar la Carrera Popular de la Universidad de Almería en todo su esplender y permitiéndose la convivencia de los corredores, que es el elemento clave que la hace un éxito. Al campus de la UAL se han venido acercando, edición tras edición, con cambio de recorrido, pero siempre dentro de la delimitación del espacio universitario, un gran número de aficionados al running de la provincia deseosos de disfrutar del entorno. En 2020 la pandemia le echó el freno y la suspendió, en 2021 UAL Deportes la reinventó, señalizó el trayecto y propuso su versión individual, espaciada en el tiempo y con registros on-line, y ahora, en mayo de 2022, “estamos especialmente ilusionados con la vuelta de la carrera en formato presencial”. Lo ha reconocido Pedro Núñez, anunciando con orgullo que además vuelve con un padrino, con el querido y admirado en este mundo de los corredores populares, Juan Francisco Cazorla Andújar. El director de UAL Deportes lo ha explicado así: “Precisamente en esta nueva edición, que de alguna manera supone un nuevo comienzo, dadas las circunstancias vividas, hemos querido poner mucho énfasis en este carácter diferenciador que puede convertir nuestra carrera en un referente dentro del calendario de pruebas populares de la provincia, y qué mejor forma que contando con un atleta referente en Almería por sus logros, su dedicación y su manera de entender el deporte del atletismo”. Así, ha subrayado el sentir propio y de todo su equipo: “Estamos muy orgullosos de tener el apadrinamiento de Juanfran Cazorla, mejor embajador posible que represente a la perfección la imagen y la idea con la que realizamos este evento”. Las inscripciones siguen abiertas en el link https://www.cruzandolameta.es/ver/10a-carrera-popular-universidad-de-almeria-2022---1557/, y la información completa a la que hay que remitirse está la web de UAL Deportes, https://www2.ual.es/serviciodeportes/eventos/especiales/12/evento. Tendrá lugar el día 8 de mayo, domingo, con sus dos distancias habituales de 5 y 10 kilómetros, una o dos vueltas al circuito a lo largo del campus, estrenando nueva señalización para su condición de permanente: “Se convierte, dadas sus características, en un reto para aquellos corredores más exigentes en la lucha contra el crono, y al mismo tiempo en toda una experiencia para aquellos a los que su ritmo les permita disfrutar de los rincones de un campus universitario que sigue creciendo cada año y que supone todo un descubrimiento, tanto para la ciudadanía almeriense como para los miembros de la comunidad universitaria”. Salida y meta en la pista de atletismo de las instalaciones de UAL Deportes, en la misma se realizarán las tradicionales carreras de categoría base, con cita a las 9.15 horas para los chupetín, benjamín, alevín, infantil y cadete. Un poco más tarde, a las 10.00 horas, el pistoletazo de salida será para los ‘mayores’, las dos distancias juntas, con las clasificaciones habituales en toda carrera más las propias de la comunidad universitaria, estudiantes, PAS/PDI y el Premio Especial del Programa de Antiguos Alumnos y Amigos de la UAL. Se espera, visto el ritmo de inscripciones, un ambiente extraordinario de reencuentro, tal y como ha puesto en valor el padrino de la prueba, un Juanfran Cazorla agradecido de que se haya contado con él: “Para mí es todo un privilegio que la Universidad de Almería, UAL Deportes y Pedro Núñez hayan pensado en mí, sé que va a ser una carrera muy bonita, con buena participación y en un entorno privilegiado”. Contento y feliz, ha hecho lo que suele hacer siempre que corre, dar consejos en base a su experiencia, y en este caso como atleta que ha participado varias veces en la Carrera Popular UAL: “Es un recorrido un poco técnico, debido a que hay muchos virajes y obliga a cambios de ritmo, pero a su vez en totalmente llano, lo que puede favorecer al atleta, referente a sus marcas, y sabiendo las ganas que hay, puede haber grandes tiempos este próximo 8 de mayo”. Para ello pone como condición “que visualicen bien la carrera y la ‘lean’”, eso para los que van a competirla, y “que todos la disfruten sin la presión del crono”. Cazorla ha recordado que lleva muchos años en el atletismo, “deporte que requiere mucho sacrificio”, teniendo cientos de buenas anécdotas del compañerismo que se vive en este tipo de pruebas, incluso si se está compitiendo por ganarlas: “Cuando hay grupo se hace más ameno, y si toca ir solo te da una capacidad de sufrimiento muy grande; me alegra mucho ver que la gente se está ya atreviendo, veo personas con sobrepeso que empiezan desde abajo y los admiro y respeto, y les animo porque con constancia van a mejorar su condición física y su salud”. Lo tiene y lo deja muy claro: “Para mí es tan importante el primer atleta que llega a meta como el último atleta que llega a meta, porque me baso en lo que se esfuerzan”. En esa línea, y ya por último, se ha querido referir de modo concreto a quienes no van a inscribirse para competir el triunfo, sino para tener un reto consigo mismos y desean vivir la experiencia: “Que disfruten del entorno de este maravilloso campus de la Universidad de Almería, que disfruten de la carrera, que disfruten de los amigos y que disfruten de todo lo que ha preparado la organización alrededor de ese día tan señalado”. Precisamente en relación a las actividades paralelas previstas, Pedro Núñez ha desvelado que “el domingo se vivirá una preciosa jornada deportiva que convertirá por unas horas el campus universitario en una gran instalación deportiva, pero queremos ir más allá desde antes del evento, y para ello hemos preparado una Expo Race que también haga de la recogida de dorsales del sábado por la tarde una oportunidad de empezar a descubrir lo que significa para nosotros nuestro lema Más Universidad, Más Deporte”, dicho de modo textual. En ese sentido, “contaremos con servicios extra a los corredores, unas charlas temáticas para runners de la mano de nuestro colaborador ‘Universo Running’, la presentación del libro ‘Del Ultratrail al maratón’ a cargo de su autor, del gran Alberto González…, queremos que el fin de semana del 7 y el 8 de mayo todo el mundo conozca la Universidad de Almería y disfrute de ella”. No solo eso, sino que la entrega de premios será una fiesta de todos los participantes, “ganadores todos, sea cual sea su puesto en la clasificación final, y para ello los finishers de 10 kilómetros que estén presentes participaran en un sorteo, cortesía de nuestro nuevo colaborador Coros, de un cheque regalo para la adquisición de uno de sus relojes GPS”. El director de UAL Deportes ha insistido en las ganas acumuladas de que llegase este momento, puesto que “la Carrera Popular tiene un significado para la UAL que va más allá de lo deportivo”. Y es que precisamente uno de los grandes objetivos “es ofrecer una oportunidad a través del deporte para que toda la sociedad almeriense conozca el campus universitario, lo que estamos seguros de que para muchas personas supondrá todo un descubrimiento, ya que, sin duda, tenemos la suerte de contar con uno de los campus universitarios más bonitos de España”. No hay mejor modo que “a través del deporte en una actividad abierta a cualquier objetivo personal, tanto atletas más exigentes como aquellos que quieran disfrutar de una actividad más lúdica, todos en la Carrera Popular UAL teniendo la gran oportunidad de disfrutar de un recorrido diferente en comparación al resto de carreras populares”. Habrá una camiseta conmemorativa con un cuidado diseño exclusivamente pensado para la ocasión y, algo de una gran relevancia, se trata de un ‘evento sostenible’, regido por prácticas ambientales, a través de la propuesta del Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable. 