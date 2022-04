Capital La Junta iniciará a primeros de mayo el asfaltado definitivo entre La Pipa y San Cristóbal viernes 29 de abril de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala Margarita Cobos afirma que se está cumpliendo el plan de obra, pese a las declaraciones del Psoe, “siempre en su línea de ayudar” La Junta de Andalucía comenzará a primeros de mayo a asfaltar el trazado de los 9,4 kilómetros lineales de tubería que unirán los depósitos de La Pipa y San Cristóbal, siguiendo el plan de obra previsto por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Así lo ha asegurado la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, saliendo al paso de las declaraciones, “siempre en su línea de ayudar”, del grupo municipal socialista respecto a una obra que, en palabras de la edil, “es sumamente compleja porque atraviesa toda la ciudad y, precisamente por ello, está perfectamente planificada para que cause las menores molestias posibles”. En este sentido, Cobos recuerda que los trabajos discurren por tramos viarios “y para no cortar el tráfico, que crearía muchos problemas de movilidad a los ciudadanos, se ha echado un asfaltado provisional, que será definitivo conforme se vayan haciendo las distintas pruebas de carga. Y aquellas zonas que, debido a las lluvias caídas estas semanas, están en peor estado se han procedido a repasarlas, como ocurrió en la calle Italia”. Margarita Cobos muestra su satisfacción “porque las obras van en plazo, o mejor, lo que permitirá garantizar a toda la ciudad de Almería, después de casi veinte años de espera, de agua de calidad y en cantidad suficiente, sin que tengamos que depender de las aguas subterráneas de los pozos de Bernal”, tras una inversión de 11,58 millones de euros que están generando un total de 170 empleos verdes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.