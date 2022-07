Almería Educación invierte 1,6 millones en ampliar el IES Los Ángeles miércoles 13 de julio de 2022 , 20:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Agencia Pública Andaluza de Educación ha iniciado la reforma y ampliación del centro, lo que permitirán la retirada de un módulo prefabricado con 2 aulas La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha comenzado las obras de ampliación y reforma del Instituto de Educación Secundaria (IES) “Los Ángeles” de Almería, que supondrán una inversión de 1.624.570 euros. El delegado territorial de esta Consejería, Antonio Jiménez, acompañado por la jefa del Servicio de Planificación y Escolarización, Maribel Fernández, ha visitado el centro docente en donde se ha reunido con el director, Manuel Soto y el equipo directivo. Los trabajos, con un plazo de ejecución de 13 meses, consisten en la ampliación de espacios docentes para los ciclos formativos de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos y permitirán la retirada de un módulo prefabricado con dos aulas instalado en el año 2009. Se creará una nueva aula taller de 100 metros cuadrados para Secundaria, el taller de mecanizado se remodelará y se obtendrán otros nuevos de electromecánica, electricidad y motores con laboratorio. También se construirán aseos y vestuarios. Asimismo, las obras incluyen la eliminación de barreras arquitectónicas y la instalación de un ascensor en el aulario principal, ampliación y reparación de las pistas polideportivas, arreglos en fachada y acabados interiores, sustitución de puertas de acceso, ejecución de una red de evacuación de gases y humo y la adecuación de la instalación eléctrica, entre otras mejoras. El IES Los Ángeles cuenta con cuatro líneas de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y tres de Bachillerato. También imparte un ciclo de Formación Profesional Básica, cuatro ciclos formativos de Grado Medio y seis ciclos de Grado Superior, con más de 1.700 estudiantes escolarizados. Esta obras de ampliación y reforma del IES Los Ángeles se enmarcan en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y Deporte, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación. La actuación cuenta con cofinanciación europea a través de los fondos FEDER de Andalucía 2014-2020. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

