ANDALUCÍA Jesús Aguirre realiza una visita institucional al Defensor del Pueblo Andaluz

Martes, 27 de Septiembre de 2022



El presidente del Parlamento se reúne con Jesús Maeztu y resalta el importante papel del Defensor del Pueblo para proteger los derechos de la ciudadanía



El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha visitado hoy la sede del Defensor del Pueblo Andaluz, donde se ha reunido con Jesús Maeztu para poner en valor la importancia de fomentar las relaciones institucionales entre los organismos que representan a la población andaluza.



En el primer encuentro oficial que mantienen ambos tras su nombramiento como presidente de la Cámara autonómica, Aguirre ha agradecido la labor que realiza el Defensor del Pueblo Andaluz y todo su equipo, “ayudando a las personas a solucionar los posibles problemas o conflictos que les hayan surgido en sus diferentes relaciones con las administraciones públicas”.



“La importancia del Defensor del Pueblo Andaluz es determinante ya que lucha por garantizar y proteger los derechos y las libertades de la ciudadanía”, ha resaltado Jesús Aguirre, “algo primordial en unos momentos de incertidumbre económica como los que estamos viviendo en los últimos meses”. “Parlamento y Defensor del Pueblo estamos para sumar en beneficio de la libertad, de la justicia social, en beneficio de todos los andaluces”, ha añadido.



En este sentido, el presidente del Parlamento ha puesto en valor la cercanía del Defensor del Pueblo con los más necesitados y ha pedido a Maeztu que continúe “estrechando vínculos con las diferentes asociaciones y organizaciones sociales que trabajan con las personas más vulnerables, y que nos traslade a Presidencia y a los 109 diputados todas las peticiones y quejas que les planteen”. “El Parlamento es la casa de todos los andaluces y es donde debemos dar solución a todas sus necesidades”, ha añadido.



Para acabar, Jesús Aguirre ha abogado por que “la relación entre ambas instituciones tiene que ser muy fluida”. Además, ha insistido en la importancia del Defensor del Pueblo porque “aquí es donde los problemas de la ciudadanía se captan aquí en primera persona, este es el órgano donde llegan muchas personas a las que no se les han solventado sus problemas desde el punto de vista jurídico o administrativo y piden amparo”.



Por otro lado, el Defensor del Pueblo Andaluz acudirá el próximo viernes a la sede del Parlamento para entregar al presidente el informe anual 2021 sobre la infancia y adolescencia de Andalucía.



