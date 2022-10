Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA El presidente del Parlamento acude a Almería para visitar el Ayuntamiento, la Diputación y la Delegación del Gobierno de la Junta facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Lunes, 19 de Septiembre de 2022



Jesús Aguirre prosigue con la ronda de visitas institucionales a las provincias andaluzas y pone en valor el papel de los diputados provinciales para trabajar por todos los ciudadanos



El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha continuado hoy en Almería la ronda de visitas institucionales a las capitales de las ocho provincias andaluzas. En primer lugar, se ha dirigido al Ayuntamiento, donde ha sido recibido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y luego ha acudido a la sede de la Diputación Provincial para reunirse con su presidente, Javier Aureliano García. Finalmente, en la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería ha mantenido un encuentro con la delegada del Gobierno, María Aránzazu Martín.

Como ya hiciera la pasada semana en Córdoba, Aguirre ha trasladado a los máximos representantes de cada una de las instituciones que “el Parlamento de Andalucía trabajará para mejorar la vida de los almerienses analizando, debatiendo y sacando adelante todas aquellas propuestas que sean necesarias para ello”.

“En estas semanas encuadradas en el primer periodo ordinario de sesiones, desde Presidencia queremos acercarnos a los ciudadanos para hacerles llegar que el Parlamento es una casa abierta a todos ellos, donde los diputados tenemos la obligación de escuchar todas sus peticiones y demostrarles que pueden confiar en nosotros”, ha explicado.

“Los 109 parlamentarios somos los representantes de todos los andaluces y tenemos que ser la correa de transmisión de las propuestas que nos hagan los andaluces”, ha continuado. “Eso significa”, en palabras de Jesús Aguirre, que “no sólo nos vamos a reunir con las instituciones, también queremos acercar el Parlamento a las asociaciones, a los representantes de los movimientos ciudadanos. La ciudadanía tiene que venir al Parlamento, pero yo también tengo que ir a la ciudadanía”.

Ante la actual situación de incertidumbre internacional que generan temas tan relevantes como la subida de precios y los problemas de sequía, el presidente del Parlamento ha insistido a todos los diputados en que “tenemos que ser súper sensibles y esa sensibilidad la tenemos que ver en los plenos. Necesitamos cercanía con el pueblo y eso es lo que yo le pido a todos los parlamentarios. Así es como tenemos que mejorar la vida de los andaluces en general y de los almerienses en particular. El Parlamento somos todos”.

Finalmente, tras reiterar su intención de convocar la Mesa del Parlamento en todas las provincias de Andalucía, Aguirre ha tenido unas palabras de “agradecimiento y reconocimiento a Marta Bosquet, almeriense de pro, por su magnífica labor durante la XI Legislatura en la presidencia del Parlamento”.

