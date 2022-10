Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA El Pleno asiste a las comparecencias de los consejeros de Desarrollo Educativo, Agricultura, Presidencia y Salud facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Miércoles, 14 de Septiembre de 2022







El Pleno del Parlamento de Andalucía ha celebrado hoy su primera sesión ordinaria de la XII legislatura. Esta sesión ha comenzado con los juramentos de nuevos diputados: Cristina Alejandra Jiménez Jiménez, Ascensión Hita Fernández, Miguel Ángel Ruiz Ortiz, Verónica Martos Montilla, Francisca María Rosa Crespo y José Ricardo García Román. A continuación, el Pleno ha acordado por asentimiento la modificación de las comisiones permanentes legislativas para adaptar su denominación a las de las consejerías de la Junta de Andalucía, así como la elección de nuevos miembros de la Diputación Permanente.



Tras estos tres puntos, el Pleno ha asistido a las comparecencias de los consejeros. En primer lugar, la titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado sobre el inicio del curso 2022-2023 en las enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía; acto seguido, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, para informar sobre la situación actual de sequía en la Comunidad. En tercer lugar, Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, ha informado sobre las medidas de impulso a la transformación digital en Andalucía. La jornada se ha cerrado con la comparecencia de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, para informar sobre la situación actual de la atención sanitaria en Andalucía.



La sesión se reanudará mañana jueves a las 9:30 horas.

