ANDALUCÍA Juicio en Granada a dos acusados de tener a 16 inmigrantes recogiendo ajos sin contrato

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto enjuiciar este martes, 4 de octubre, a un padre y a su hijo, empresarios del campo, a los que la Fiscalía ha pedido tres años de prisión y 3.240 euros de multa por tener a 16 inmigrantes rumanos trabajando en la recogida de ajos en una finca de Vegas del Genil, en el área metropolitana de Granada, sin contrato "alguno de trabajo" ni "alta" en "el régimen general de la Seguridad Social".

