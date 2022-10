Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Arrojan lejía al paso de la procesión de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario en Jaén capital facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Jaén ha denunciado públicamente el incidente sufrido en la procesión de este domingo después de que en la calle Francisco Coello, conocida como Llana, "alguien echase desde un balcón o ventana lo que parece lejía". La Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Jaén ha denunciado públicamente el incidente sufrido en la procesión de este domingo después de que en la calle Francisco Coello, conocida como Llana, "alguien echase desde un balcón o ventana lo que parece lejía". noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

