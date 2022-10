Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Turismo, Cultura y Deporte destina más de 1,5 millones para la adquisición de libros por parte de las bibliotecas andaluzas facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El consejero Arturo Bernal destaca la apuesta del Gobierno andaluz por el fomento de la lectura y el impulso que suponen las ayudas para el sector del libro noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.