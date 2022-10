Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Manuel Cortés respalda al sector agrícola en la feria internacional 'Fruit Attraction' miércoles 05 de octubre de 2022 , 08:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado del concejal de Agricultura, Francisco López, se ha desplazado hasta la capital de España, para mostrar su apoyo al sector agrícola en la nueva edición de la feria internacional 'Fruit Attraction'. "Adra es eminentemente agrícola, por ello debemos respaldar a este sector que es uno de los principales motores de la economía local", ha afirmado el primer edil. "Por eso hemos querido, un año más, asistir a este importante evento, que es un escaparate ideal para aumentar las oportunidades de negocio", ha explicado. El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado del concejal de Agricultura, Francisco López, se ha desplazado hasta la capital de España, para mostrar su apoyo al sector agrícola en la nueva edición de la feria internacional 'Fruit Attraction'. "Adra es eminentemente agrícola, por ello debemos respaldar a este sector que es uno de los principales motores de la economía local", ha afirmado el primer edil. "Por eso hemos querido, un año más, asistir a este importante evento, que es un escaparate ideal para aumentar las oportunidades de negocio", ha explicado. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

