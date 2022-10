Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA El juzgado archiva por completo la investigación de Isofotón facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha emitido un auto, en el que ordena el archivo completo de la investigación correspondiente a los avales y préstamos concedidos desde la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a la empresa malagueña Isofotón, declarada en concurso de acreedores; toda vez que la Audiencia provincial ya había decretado tal extremo respecto a Bienvenido Martínez, quien fuera director de Inversiones Estratégicas de IDEA, por la ampliación "extemporánea" del plazo de instrucción de la causa, y el resto de encartados había recurrido esgrimiendo ese mismo motivo. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

