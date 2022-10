Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA El Pleno del Parlamento se reunirá la próxima semana el jueves y viernes facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Miércoles, 5 de Octubre de 2022









El Pleno del Parlamento de Andalucía celebrará su próxima sesión el jueves 13 y viernes 14 de octubre, al ser festivo nacional el miércoles 12. La sesión, según ha acordado la Junta de Portavoces, comenzará el día 13 a las 11:00 horas con la designación de miembros titulares y suplentes del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía y la elección de persona titular de la Dirección General de la RTVA y de los miembros del Consejo de Administración de la RTVA y del Consejo Audiovisual de Andalucía.



Acto seguido comenzarán las preguntas orales, empezando con las dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía por parte de los portavoces parlamentarios. A continuación se sustanciarán las formuladas a los consejeros.



Tras las preguntas el Pleno abordará el apartado legislativo, con el debate y votación para la convalidación o derogación del Decreto Ley 8/2022, de 27 de septiembre, por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, y los debates de totalidad de los proyectos de ley por el que se regula la Atención Temprana en la Comunidad Autónoma de Andalucía y por el que se modifica la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, ninguno de los cuales cuenta con enmiendas a la totalidad.



Finalizados estos debates, el Pleno asistirá a la comparecencia del Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a fin de informar sobre actuaciones en materia de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía, y posteriormente al debate de una interpelación del Grupo Socialista relativa a política general en materia de sanidad, con el que se cerrará la jornada del jueves



El viernes 14 se reanudará el Pleno a las 9:00 con una moción del Grupo Vox relativa a Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, para dar paso al debate y votación de cuatro proposiciones no de ley: una del Grupo Vox Pleno relativa a viviendas en Andalucía, dos del Grupo Popular, sobre respeto de la autonomía financiera y la capacidad normativa de las competencias de Andalucía y medidas urgentes para luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, y una del Grupo Socialista, relativa a alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo en Andalucía.

