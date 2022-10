Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA El alcalde de Sevilla reclama la Agencia Espacial Española facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia "Tenemos bastantes argumentos para que la Agencia Espacial Española esté en Sevilla, pero el partido hay que jugarlo, y jugar el partido significa que hay que presentar la mejor candidatura posible. En eso estamos". Con estas palabras, el alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha señalado este jueves que la ciudad está "trabajando desde ya para presentar el mejor dossier posible" con el que lograr imponerse a las otras ciudades que compiten por lograr la sede de este organismo gubernamental. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

