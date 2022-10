Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Herido un profesor de un IES de Córdoba tras recibir un puñetazo de un alumno facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha advertido este jueves de que un profesor del IES Puente de Alcolea ha necesitado tres puntos de sutura en el labio tras recibir el lunes un puñetazo de un alumno durante el recreo en el centro, ubicado en la citada barriada periférica de la capital cordobesa. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

