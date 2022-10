Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Moreno y Lambán piden al Gobierno reformar la financiación pero dudan de que la aborde antes de las municipales facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los presidentes de Andalucía y de Aragón, Juanma Moreno (PP) y Javier Lambán (PSOE), han coincidido este jueves, con motivo de la reunión que han celebrado en Sevilla, en reclamar al Gobierno de la nación la reforma del modelo de financiación autonómica, aunque han dudado de que se vaya a abordar antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

