ANDALUCÍA Casi mil quinientas personas visitan el Parlamento de Andalucía en La Noche en Blanco Sábado, 8 de Octubre de 2022



Han podido visitar la Biblioteca, el Salón de Plenos o el Patio del Recibimiento, donde está la estatua de Blas Infante



Casi mil quinientas personas han visitado la sede del Parlamento de Andalucía durante las seis horas que ésta ha permanecido abierta al público con motivo de La Noche en Blanco. En concreto, 1.480 personas han realizado el recorrido preparado para la ocasión, en el que han podido conocer la Biblioteca, el Salón de Plenos y el Patio del Recibimiento, además de paneles expositivos que muestran las imágenes históricas de la sede parlamentaria. La de ayer fue la novena edición de La Noche en Blanco de Sevilla, organizada por la Asociación 'Sevillasemueve', y es la tercera vez que el Parlamento de Andalucía participa. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

