La Junta de Andalucía recuerda que los andaluces pueden deducirse las enseñanzas "extraescolares" de idiomas tanto en academias y escuelas oficiales de idiomas como en domicilios particulares. Esta deducción fiscal vigente en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por enseñanza "extraescolar" de idiomas o informática se mantendrá en los presupuestos del próximo año 2023.

