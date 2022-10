Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar “El rosa es más que un color” en Adra jueves 20 de octubre de 2022 , 10:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un lazo rosa preside estos días la fachada del Ayuntamiento para visibilizar esta enfermedad noticiasdealmería.com La ciudad de Adra se ha sumado a la celebración de los actos del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, con la instalación de una mesa informativa en la Plaza Puerta del Mar, a manos de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para sensibilizar a la población abderitana sobre la importancia de la detección precoz y de la investigación contra esta enfermedad. Esta mesa ha recibido la participación del alcalde, Manuel Cortés, y de la presidenta de la AECC Almería, Magdalena Cantero, ambos ataviados con una camiseta con el eslogan ‘El rosa es más que un color’, lema de este año. Cortés ha mostrado “nuestro apoyo a las mujeres abderitanas con cáncer de mama, un cáncer que además de secuelas físicas ocasiona otras tantas de índole psicológica y afectiva”. En este sentido, ha manifestado su “respaldo institucional y personal, dado que el cáncer está, por desgracia, cada vez más presente en la vida de más personas”. Como muestra de este apoyo, además, se ha colocado una pancarta en la fachada de la Casa Consistorial con un gran lazo rosa, símbolo de la lucha contra esta enfermedad. Por su parte, Cantero ha agradecido “al Ayuntamiento de Adra y a su alcalde su colaboración en dar visibilidad al cáncer de mama, especialmente en un mes, y un día, tan destacado”, a la par que ha resaltado “la generosidad de los abderitanos y abderitanas, que desde primera hora de la mañana se han acercado a la mesa informativa instalada por la AECC a las puertas del Consistorio”. Como ha explicado la presidenta provincial, “este año con la campaña de la AECC #Elrosaesmásqueuncolor pretendemos iluminar todo el camino andado hasta ahora con respecto al cáncer de mama, su tasa de supervivencia por encima del 85% a cinco años, fruto de la intensa investigación desarrollada en este tumor”, si bien, ha subrayado “nunca es suficiente, por ello, este año focalizamos todos los esfuerzos en el cáncer de mama metastásico con una supervivencia a cinco años del 25%”. “Insistir en la investigación es crucial para dar vida a estas pacientes”. Alcalde y presidenta han estado acompañados de concejales del equipo de Gobierno y de miembros de la AECC. Más de 34.000 nuevos diagnósticos En España, en el último año, se han diagnosticado más de 34.000 nuevos cánceres de mama. Por todo ello, la AECC dispone de una serie de servicios y programas para la atención integral de las personas con cáncer de mama. Por un lado, de información, porque el cáncer de mama es una enfermedad grave, pero se puede curar si se detecta a tiempo y la falta de información es la principal fuente de miedo y ansiedad. También de apoyo y acompañamiento, facilitando atención psicológica y atención social. Y, por último, de investigación, porque es lo único que a largo plazo curará el cáncer de mama, que actualmente cuenta con una tasa de supervivencia del 85% de los casos. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

