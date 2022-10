Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar El Teatro Auditorio y el Castillo de Santa Ana acogen la exposición ‘De Picasso a Anish Kapoor jueves 20 de octubre de 2022 , 10:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La apertura será este viernes a las 18:30 horas en el Teatro Auditorio y seguidamente se inaugura la otra parte de la muestra en el Castillo de Santa An noticiasdealmería.comLa exposición ‘De Picasso a Anish Kapoor (Obra gráfica y múltiples contemporáneos)’ se inaugura este viernes, 21 de octubre. A las 18:30 horas tendrá lugar la apertura en el Teatro Auditorio y seguidamente la otra parte de la muestra se inaugura en el Castillo de Santa Ana. La obra gráfica contemporánea parece posicionarse hoy en un terreno separado de su concepción tradicional cambiando de percepción y prioridades y destacando posibilidades poco desarrolladas hasta el momento. Sus características más marcadas, como lo democrático, múltiple, económico o popular, son transformadas y reorganizadas por el artista, formando parte del discurso conceptual de la obra, y las potencialidades son asumidas como instrumentos creativos al servicio del arte. La importancia de la tecnología en la producción, de forma involuntaria, añade valor a la manufactura de la obra, envolviéndola de un aura particular y tan diversa como las diferentes técnicas y usos que se incorporan como herramientas ocultas en el proceso gráfico creativo. En los últimos tiempos, muchos artistas han utilizado la obra gráfica sin prejuicios como base de muchos de sus trabajos. Sus propiedades plásticas, su incitación a la investigación, su capacidad de sorprender, su abandono de posibilidades y soportes o sus fronteras abiertas hacen de la gráfica moderna una disciplina en auge para la creación contemporánea. Esta exposición revela la evolución de una serie de prácticas artísticas que tienen en común el uso intensivo de representaciones susceptibles de ser reproducidas por medios mecánicos o digitales (grabado, litografía, xilografía, linóleo, impresión digital, fotografía) junto con una reflexión sobre la relación entre el artista y sus procedimientos. Se quiere reflexionar sobre la relación actual entre producción artística y tecnología. De este modo, la exposición se posiciona en la intersección de dos sistemas: la articulación entre una colección de arte moderno y contemporáneo, y la historia del arte, usando el vínculo entre arte contemporáneo y reproducibilidad técnica. De tal modo, se pueden encontrar reproducciones de Picasso, Miró, Chagall, Dalí, Tápies, Richard Serra, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Sol Lewitt y otros muchos artistas. Dicha exposición está repartida en las salas de exposiciones del Teatro Auditorio y el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar y se inaugurará a las 18:30 en la primera seda y a continuación se visitará la del Castillo de Santa Ana. Podrá visitarse hasta el 8 de enero de 2023. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

