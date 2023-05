Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Amat visita el tradicional mercadillo de los jueves jueves 18 de mayo de 2023 , 22:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Gabriel Amat, acompañado por los miembros de su candidatura ha recorrido el tradicional mercadillo que cada jueves se instala en la Avenida de la Unión Europea. Amat ha saludado a comerciantes y usuarios a quienes les ha hecho entrega de las propuestas que se recogen en su programa electoral, entre ellas el traslado del mercadillo a un solar de 30.000 m2 situado entre el Centro Comercial y el Teatro Auditorio. Un espacio que se destinará a recinto ferial y que cuando no esté en uso ni para feria ni para mercadillo se destinará a zona de aparcamiento. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

