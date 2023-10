Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Novedades en la gala literaria de Berjarte viernes 13 de octubre de 2023 , 12:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El teatro Ciudad de Berja Miguel Salmerón acoge la IV Gala anual de la Asociación Cultural Berjarte el próximo sábado 21 de octubre a partir de las 20,00 horas. Como en las anteriores ediciones, la gala se plantea como un resumen de las principales actividades literarias de esta joven y activa asociación, creada en octubre de 2019. En el transcurso de la velada se hará entrega de los premios a los autores ganadores de los distintos certámenes literarios anuales convocados por Berjarte. Se trata del II Certamen Poético y del IV Certamen Nacional de Novela. Fernando Sánchez Mayo ha ganado el certamen de novela con su obra “La gata que nos vigila”. Por su parte Salvador García Ramírez ha sido galardonado con el premio de poesía, por su poemario “A salvo de la Gloria”. Ambos galardones están dotados con premios en metálico, con el patrocinio del Ayuntamiento de Berja y la publicación gratuita de ambas obras. La gala estará conducida por la presentadora de Radio Berja, Encarnación Gallardo y coordinada por la profesora de baile Esmeralda Gallardo, contando con distintas actuaciones musicales que amenizarán la velada. El acto culminará con el homenaje al asociado Gabriel Torres Escoriza. Berjarte entiende que la trayectoria profesional y el trabajo de este tallista, conecta directamente con los valores que defiende esta asociación y le hacen merecedor del debido reconocimiento público. Berjate cumple cuatro años Berjarte nació hace cuatro años, de una conversación de café entre Juan Miguel Maldonado Vargas y Miguel Milán Salazar. Berjarte es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo propósito es la promoción y divulgación de las artes a través de sus diversas disciplinas. Ese trabajo constante nos ha llevado a obtener el reconocimiento del diario La Voz de Almería, quien ha concedido recientemente a nuestra asociación el premio del Poniente 2023 a la labor cultural. L@s asociad@s a Berjarte adquieren el compromiso de mantener las tradiciones culturales de la comarca alpujarreña. Aunque no por ello, renuncian a enriquecerlas con aportaciones foráneas, evitando la “endogamia” que entorpece el progreso creativo. Berjarte, inicialmente, priorizó sus esfuerzos en pos de cuestiones literarias. Pero pronto se vio que había que abrir el abanico al resto de las artes. Gracias al apoyo de nuestro consistorio, se han ido creando una serie de premios, comenzando por un certamen de novela de ámbito nacional que cumple su cuarta edición. La actividad de Berjarte, superada la pandemia, ha tenido un gran desarrollo a lo largo de estos dos últimos años. Tras su posicionamiento en la red con una de las webs culturales de más amplio contenido del panorama provincial (www.berjarte.es) la asociación ha apostado por ampliar los certámenes literarios, todos ellos dotados con premios en metálico. A la inicial de novela se han unido los de poesía y narrativa juvenil. Desde aquella tertulia de café a la actualidad y gracias a la colaboración del Ayuntamiento virgitano, Berjarte cuenta ya con una sede propia, como otro de sus signos de identidad. Berjarte tiene una personalidad propia en el panorama cultural. Se distingue de entre las inquietudes culturales existentes, por ser algo más que una asociación que da cabida a un grupo de personas interesadas por la cultura. Y esa distinción viene de la mano de la difusión y la divulgación de las disciplinas artísticas y de los estímulos y actividades en apoyo de los artistas, que implican la participación de la ciudadanía desde los jóvenes hasta los artistas consagrados. En esa labor constante de apoyo y divulgación del proceso creativo no podía faltar el hermanamiento y respaldo de las actividades de asociaciones culturales de nuestro entorno, como Escritores por la Alpujarra. Además de la presentación de libros y el homenaje a personajes destacados de la cultura de nuestra ciudad y comarca. Todo ello con el objetivo de convertir a Berja en la capital cultural de la provincia. En ese esfuerzo constante hay que destacar un próximo acontecimiento cultural en noviembre mediante la II Exposición de Artes Plásticas y Visuales, que se celebrará entre los días 10 al 12 de dicho mes, con la participación de más de setenta de artistas. El Centro de Usos Múltiples (CUM) acogerá esta muestra. Un evento que constituirá un nuevo hito de divulgación cultural en la provincia de Almería. Todo ello gracias a la especial sensibilidad que con los temas culturales tiene el Ayuntamiento de Berja. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.