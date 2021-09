Capital Nueva maquinaria del servicio de jardines con un óptimo aprovechamiento del agua jueves 16 de septiembre de 2021 , 18:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco se muestra “orgulloso” de que la ciudad multiplique las zonas verdes por cuatro desde 2005 de modo que hoy superan los 2 millones de metros cuadrados y hay más de 52.000 árboles



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado “la apuesta de Almería por la sostenibilidad ambiental” y lo ha hecho en la presentación de maquinaria de la UTE adjudicataria del servicio de Parques y Jardines, STV Gestión y Albaida Infraestructuras, que mantiene una política de cero emisiones de CO2 con el 85% de los vehículos cien por cien eléctricos, al igual que la maquinaria ligera, y el resto de bajas emisiones, además de un aprovechamiento óptimo del agua y el reciclaje de los restos vegetales. Así quedaba fijado en el contrato de adjudicación que vela, en el marco del Plan Botania, por ofrecer el máximo respeto a la biodiversidad en la capital.



“Se ha cumplido el primer año desde que STV Gestión y Albaida Infraestructuras se hicieran cargo del servicio de cuidado y mantenimiento de parques y jardines y es una satisfacción comprobar que uno de los objetivos marcados, la reducción de emisiones de CO2 al sustituir vehículos y maquinaria por otros eléctricos, es ya una realidad”, ha asegurado el alcalde, que ha subrayado el hecho de que “Almería sea cada día más verde gracias, además, a un servicio medioambientalmente sostenible”.



Acompañado por la concejala delegada del Área de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, Fernández-Pacheco ha podido comprobar otra de las novedades del servicio que es la apuesta por la economía circular, que permite reutilizar, como abono, buena parte de los restos vegetales recogidos en las zonas verdes de la ciudad. Unas zonas que se ha multiplicado por cuatro desde 2005 y superan hoy dos millones de metros cuadrados, en los que, además, hay repartidos más de 52.000 árboles, de los que 8.000 son palmeras, ha recalcado un alcalde “orgulloso” de vivir en “una ciudad verde que, además, cuida la biodiversidad que en ella habita”.





Aprovechamiento del resto vegetal

En este marco, Fernández-Pacheco ha conocido en la presentación realizada este jueves en el Parque del Andarax que, de las más de mil toneladas de restos vegetales que se producen al año, aproximadamente un 5% se incorpora de nuevo a los jardines de forma inmediata mediante la técnica ‘Mulching’. El gerente de la UTE de mantenimiento de parques y jardines, Juan Antonio Manrique, ha explicado cómo el ‘Mulching’ es un método de corte que, con una máquina especialmente diseñada, deja caer al suelo pequeñas partículas que se descomponen rápidamente y se convierte en abono natural. Los residuos restantes van a la Planta de Clasificación y Compostaje donde se elabora compost que también, a la postre, se reutiliza en las zonas verdes.



Y todo bajo el paraguas del ‘Plan Botania’, una estrategia de sostenibilidad ambiental puesta en marcha al inicio de la corporación, que persigue proteger y conservar de forma más eficaz la biodiversidad del patrimonio verde mediante la reducción del consumo de agua y potenciando, entre otras cosas, el vivero municipal como centro productor de especies autóctonas.





Maquinaria y vehículos

El servicio de Parques y Jardines cuenta a día de hoy con 56 vehículos eléctricos y 130 máquinas con cero emisiones de CO2. “Una buena noticia para el Ayuntamiento que mantiene el propósito de conseguir una ciudad cada vez menos contaminante, más sostenible y más saludable”, acorde con los objetivos marcados por Europa, ha recalcado el alcalde. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

