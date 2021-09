Capital Plan municipal contra la LGTBIfobia del Ayuntamiento de Almería jueves 16 de septiembre de 2021 , 17:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, señala que el objetivo de este documento es “avanzar en el respeto a la diversidad y luchar contra la violencia o exclusión”













Erradicar cualquier tipo de violencia por la condición sexual y educar en el respeto a la diversidad. Este es fundamentalmente el objetivo del plan municipal contra la LGTBIfobia que está desarrollando el Ayuntamiento de Almería en colaboración con las asociaciones en defensa de los derechos del colectivo.



“Almería es una ciudad tolerante y que respeta la diversidad, pero queremos seguir dando pasos en materia de igualdad. Es por ello que desde hace meses estamos trabajando en la elaboración de un plan que nos permita fortalecer lo ya conseguido y, por supuesto, avanzar en el respeto a la diversidad e intensificar la lucha contra los delitos de odio”, ha señalado la concejala delegada del área, Paola Laynez. En colaboración con asociaciones Para su elaboración, desde el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana cuenta, además de con el trabajo de los técnicos municipales, con la colaboración de las asociación del colectivo LGTBI de la ciudad como Colega Almería, Familias por la Diversidad, Almería con Orgullo y Amar y Vida, entre otras, con las que se han mantenido diferentes encuentros con el objetivo de “acoger sus ideas y enriquecer el texto lo máximo posible”.



Este plan, que se prevé esté finalizado antes de finalizar este año, incluirá campañas de visibilización del colectivo, formación, actividades de carácter educativo-cultural en materia de diversidad familiar, promoción de campañas contra la homofobia, charlas en centros escolares e institutos, programas específicos de inclusión sociolaboral, además de la creación de un observatorio contra la violencia por la condición sexual desde el que promover valores de respeto y analizar la situación en la ciudad.



“Desde el Ayuntamiento estamos muy ilusionados con la idea de que este proyecto vea pronto la luz”, ha manifestado Laynez, quien ha agradecido la “buena predisposición que desde el principio han mostrado todas las asociaciones para hacer de este plan un referente en igualdad de derechos para el colectivo LGTBI”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.