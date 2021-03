Sucesos Nueva oleada de estafas por recogida de supuestos paquetes sábado 06 de marzo de 2021 , 10:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Policía Nacional en Almería ha detectado una nueva modalidad de estafa que se está intentando cometer en la capital, denominada SMSING, ante lo cual aconseja poner en marcha cuantas acciones preventivas sean necesarias para impedir dicho delito, y con carácter inmediato, poner en conocimiento de la Policía Nacional los hechos para su investigación.



Se trata de una estafa con un aviso falso de un paquete pendiente de recogida, dónde los estafadores suplantan la identidad de una compañía de paquetería, y de esta manera redirigen a sus víctimas a webs o aplicaciones maliciosas.



También utilizan nombres de contactos o familiares que sean reconocibles, para manifestar que éstos le han enviado unas fotos que sólo podrán verlas a través del enlace adjunto.



La intención de los estafadores es que la víctima haga clic en el enlace que se adjunta en el falso sms. Con ello se inicia un proceso de descarga de una aplicación fraudulenta en el terminal móvil o informático de la víctima, que permite el acceso a los datos sensibles de su usuario.



La aplicación descargada contiene un troyano bancario que permite visibilizar y utilizar los datos de cuentas, tarjetas y aplicaciones de pago por teléfono, y en última instancia hacerse con el control del dispositivo.



La Policía Nacional aconseja no actuar impulsivamente haciendo clic en los enlaces, y comprobar que efectivamente esa persona que ha recibido el sms está realmente pendiente de recibir un envío postal. De ser eso cierto, sólo se debe acceder a las webs oficiales de las compañías de mensajería, para así comprobar el estado de los envíos, y la veracidad de los mismos.



Ante cualquier sospecha sobre actuaciones de este estilo, o de similar naturaleza, la Policía Nacional aconseja la denuncia de los hechos en dependencias policiales. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.