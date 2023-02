Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Nueva operación antidroga en Piedras Redondas miércoles 08 de febrero de 2023 , 08:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional desmantela dos nuevas plantaciones “indoor” de marihuana, una guardería y detiene a cuatro personas El pasado domingo, la Policía Nacional procedió a la detención de cuatro personas por los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y ocupación ilegal de vivienda. Los agentes realizaron cuatro registros, tres en domicilios y un cuarto en un vehículo, y encontraron 329 plantas de marihuana, 20 gramos de cocaína, 30 gramos de hachís y 320 gramos de cogollos de marihuana, así como material destinado al cultivo de marihuana, 31 focos con sus bombillas, 30 transformadores, cuatro navajas y un cuchillo de grandes dimensiones, una carabina de aire comprimido, tres básculas y 3.620 euros en billetes fraccionados. Una de las viviendas registradas se utilizaba como punto de venta, mientras que las tres restantes presentaban acometidas ilegales del suministro eléctrico. Además, en una de ellas se encontraba ocupada por el detenido. Los imputados, dos hombres y dos mujeres, han sido acusados de un delito de defraudación de fluido eléctrico, un delito contra la salud pública y un delito de ocupación de inmuebles, siendo decretado el ingreso en prisión de dos de ellos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

