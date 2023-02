Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Bajan las temperaturas en Almería miércoles 08 de febrero de 2023 , 08:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según la previsión del AEMET para la provincia de Almería para el 8 de febrero de 2023, el tiempo será parcialmente nublado con vientos del noreste con rachas de hasta 15 km/h. Las temperaturas máximas se esperan en torno a los 18-19 ºC y las mínimas entre 8-10 ºC. Hay un riesgo de lluvias moderado, con los mayores acumulados en el extremo sur de la provincia. Según la previsión del AEMET para la provincia de Almería para el 8 de febrero de 2023 [1][2], no se prevé nieve para esta zona. Sin embargo, sí se esperan heladas en el interior de la mitad norte peninsular y sierras del sureste Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

