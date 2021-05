Almería Nuevas incorporaciones al Colegio de Abogados y entrega del escudo de plata a las hermanas Castaño sábado 01 de mayo de 2021 , 15:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El órgano colegial acoge a ocho nuevos colegiados que se incorporan a la institución civil más señera de la provincia de Almería

Ocho letrados se han incorporado este viernes al Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería tras el solemne acto de jura y promesa de nuevos colegiados celebrado en el salón de actos del órgano colegial. Una ocasión especialmente emotivo pues también ha servido para entregar el escudo de plata a las hermanas Castaño, dos gemelas que se incorporaron al ejercicio de la abogacía el mismo día hace ya 25 años.



Rita María Sánchez Molina, vicedecana del Colegio de Abogados, ha presidido este acto y ha explicado que este acto normalmente se celebra en el día de Santa Teresa, aunque no ha podido ser debido a la Covid-19. “El año pasado cumplían 25 años de servicio los abogados de la generación del ‘baby boom’. Nada más y nada menos que 107 compañeros han conseguido superar estos cinco lustros”, ha dicho.



Por eso, la junta de gobierno de los abogados almerienses aceptó la petición de “dos compañeras muy especiales”, porque es “bastante insólito que en un Colegio dos hermanas gemelas juren el mismo día y que las dos sigan en la misma carrera. A petición de ellas, vamos a proceder a darles ese reconocimiento que no se pudo hacer en su día”, ha dicho.







De forma previa, han jurado o prometido:





-DON GERARDO CASTILLO BERNABE Madrina: D Ana Maria Castaño Martinez



-DOÑA ALICIA CALLEJON FELICES Padrino: D. José Manuel Morón Martin



-DOÑA MARIA JOSEFA GARCIA MARTINEZ Madrina: D María Elena Castaño Martinez



-DONA LORENA RUIZ SEDANO Madrina: D' María Luisa Oliva Pastor



-DON JOSE ALBERTO TORAL DE LA PAZ Madrina: D' Cristina Salvador Lozano



-DOÑA ANA REMEDIOS LORENZO LOPEZ Padrino: D. Ramón Ruiz Sánchez



-DON MANUEL GONZALEZ LOPEZ Padrino: D. Juan José Trujillo Navarro



-DOÑA ANDREA GUILLEN CAMPOS Madrina: D Rosalía Trinidad Bonachera Villegas







Tras esto, Ana María y María Elena Castaño Martínez han recogido su escudo, dirigiéndose minutos después a los presentes la primera de las hermanas. Lo ha hecho porque ambas han apadrinado a nuevos colegiados y es tradición que sea uno de estos padrinos el que realice un breve discurso a los abogados que ahora inician su senda.



Castaño ha llamado a tener siempre presentes las obligaciones y derechos que a partir de hoy tendrán los nuevos abogados, y que los acompañarán a lo largo de su carrera profesional. Ha subrayado la labor social que desempeña el colectivo, y que la abogacía es un “instrumento esencial” para mejorar las condiciones de la ciudadanía.



Les ha pedido que actuén guiados por la “lealtad, la honestidad y la ética”, recordando que la “gloria y la fama son palabras huecas y efímeras”. Por ello, ha instado a seguir las normas deontológicas y a respetar siempre a sus compañeros. “El que tenemos enfrente no es nuestro enemigo, es nuestro contrario”, ha recordado.



Y es que, ha sostenido, “lo mejor de esta profesión son los compañeros”, bromeando a continuación: “No quiero olvidarme de un consejo transcendental, tenéis que pedir una provisión de fondos y cobrar la minuta, porque espabilados hay en todos sitios y nuestro trabajo es tan digno y respetable como los demás”.



El cierre del acto ha corrido a cargo de la vicedecana, quien ha dado la bienvenida a los colegiados a la “institución civil más antigua de la provincia”. “Llevamos vivos desde 1839, eso es mucho tiempo”, ha manifestado, parafraseando al poeta Miguel Hernández para sostener que si esto ha sido posible es por la incorporación permanente de sabia nueva al Colegio.



“Todos y cada uno tienen su lugar en nuestro libro, en el que se recoge ese continuo espacio-temporal que, suponemos, como institución, transciende al tiempo”, ha precisado. Ha instado a los nuevos colegiados a leer el estatuto de la abogacía y el código deontológico, que “vienen diciendo lo mismo desde hace siglos”.



Ha reclamado también que ejerzan la profesión con “humanidad y corazón” desde la “privilegiada atalaya que tenemos desde la cercanía al cliente”. Ha coincidido con Castaño en la necesidad de respetar al contrario, que “sufre lo mismo” y tiene las “mismas dudas, arrojo y valentía”, así como el “deber sagrado de estar de parte de su cliente”.



"Somos los únicos que están de parte del cliente, sea para su derecho, su libertad o su propia vida. Debemos tenerle una lealtad máxima", ha dicho, añadiendo que esto no significa que haya dejarse "dominar" por él porque la independencia del letrado debe ser una realidad también con ellos, sino ser valiente y dirigir los pleitos buscando lo mejor para ellos.

