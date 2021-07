‘Nuevas tendencias en marketing’ presenta sus conclusiones

miércoles 14 de julio de 2021 , 17:51h

Finaliza uno de los dos seminarios presenciales de un primer tramo de semana dominado por el formato on-line, el de la nueva sede de Vélez Rubio, tras impulsar hacia las nuevas tecnologías a los comerciantes de la comarca de Los Vélez







Este 2021 ha traído consigo para los Cursos de Verano de la Universidad de Almería que se esté llegando a más rincones de la provincia, lo que además se está logrando con la involucración de nuevos municipios. Este es el caso de Vélez Rubio, algo que ha puesto en valor Vicente García Egea, delegado territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, natural de esta localidad: “Llevar un curso de estas características a mi pueblo, algo que yo impulsé el año anterior como teniente de alcalde y no pudo ser por la COVID-19, me llena de satisfacción”. Ha ido más lejos: “Llevarlo a un pueblo alejado de la capital y a cuyas empresas y comercios les cuesta trabajo acceder a este tipo de formación, es un hito, además siendo el primer curso de verano de nuestra universidad aquí”. Se trata del titulado ‘Nuevas tendencias en marketing’, idóneo para ese entorno por “la necesidad que tienen las empresas de desarrollarse en digitalización y en marketing digital, y todo lo que tienen que conocer para abrirse a nuevos mercados”. García Egea ha participado como ponente en la mesa redonda final de conclusiones, junto al profesor Miguel Pérez, y como político en la clausura.



Entre sus máximas preocupaciones está evitar el despoblamiento de los municipios de interior: “La Universidad de Almería en esto es muy proactiva y cada vez está sacando más cursos a los pueblos; es fundamental, siendo verdad que para Vélez Rubio no es muy acuciante, pero para la comarca de los Vélez en general sí, como en el Almanzora, y este curso es para todos, está dirigido a los chavales, a los empresarios, a los comercios de todos estos sitios, siendo importante que tengan acceso a este tipo de formación”. Ha explicado medidas que aplicará la Junta de Andalucía, “herramientas de turismo rural, o la aprobación de la nueva Ley del Suelo, que traerá consigo un cambio radical en los PGOU y en la norma de protección especial del centro histórico de los pueblos, que reconducirá a repoblarlos”. Ha situado “un problema importante” en la actualidad con ello “por las normas limitantes que existen, lo que cambiará, y se dará acceso a nuevas formas de emprendimiento y abrir nuevos mercados por medio de formación”.



Esa es otra de sus máximas, la educación, vía de desarrollo además en un momento clave ‘gracias’ a la pandemia: “Ahora se está viendo cómo hay interés de mucha gente en desarrollar su vida en los pueblos, cerca de la naturaleza, pero hay que facilitar que puedan desarrollar su negocio desde estas localidades con las formas jurídicas oportunas, facilitación de conexión, y por ello es prioritaria la implantación del 5G… toda una serie de medidas, no una sola solución, sino un conjunto de soluciones para llevar a cabo el objetivo de frenar la despoblación”. La mesa redonda en la que ha participado ha consistido en hacer “un repaso a las herramientas que pueden aplicarse, uso de datos, los TPI, storytelling, e-commerce, videomarketing… hemos repasado todas las utilidades que nos ofrece el marketing digital en particular y el marketing en general para ser aprovechado por los comercios y por las empresas locales, también por los estudiantes que han asistido, para que puedan desarrollar su vida en pueblos alejados de la capital”.



Así han concluido tres días muy intensos de aprendizajes de la mano de expertos y con el sello de la UAL..



También ha finalizado tras tres días de ponencias de un nivel extraordinario, el curso ‘Paisaje y fotografía. Diálogo abierto en torno al paisaje en la era de la ‘postfotografía’’. En su última jornada ha contado con Marta Dahó, comisaria de exposiciones y docente independiente, y con Rosa Isabel Vázquez, también docente y comisaria, además de artista visual, editora y directora de la Escuela de Fotografía La Máquina, en Madrid. Han sido las dos últimas voces de la ambiciosa propuesta diseñada y llevada a la realidad por parte de Amós García y Carlos de Paz, sus directores, habiendo dejado tras de si una riqueza magnífica en el debate que se ha suscitado a lo largo de su programa. El día final se ha dedicado al paisaje en el proyecto fotográfico personal, así como a los puntos de inflexión entre paisaje y territorio en las prácticas fotográficas. Sobre esto último ha disertado Marta Dahó, que ha planteado un recorrido histórico a través de autores de relevancia y sus obras como muestras reales con las que nutrir el interés del alumnado del curso.



Ha situado en su discurso tres inflexiones históricas. El primero lo ha explicado como “los diálogos imprevistos que en los años sesenta empiezan a darse entre arte y fotografía”. En cuanto al segundo, se ha referido al “tránsito que se produce en los años 80 entre una cultura fotográfica que hasta ese momento había sido eminentemente editorial, es decir, que se trabajaba para publicar en revistas, libros o publicidad, y una fotografía que entra en el mercado, que empieza a tener una fuerte dimensión expositiva, que va a reflejar las lógicas con las que trabajaban los autores”. Por último, la tercera inflexión la ha situado a finales de los ochenta y principios de los noventa, “no solo con la llegada del digital, que en si es una transformación inmensa, sino también cómo van a empezar a darse una serie de investigaciones sumamente complejas y sofisticadas que van a operar a escala global, es decir, que se proponen investigar a una escala planetaria que hasta ese entonces no se había llevado a cabo con esa fuerza e intensidad”. La ponente ha deseado “que sean unas puertas para desde ellas pensar en estas cinco décadas desde otras perspectivas o profundizar desde otros lugares”.