Nuevo Taller De Competencia Familiar en Vícar

El próximo miércoles, día 21, se pone en marcha en Vícar un taller de competencia familiar. Se trata de la segunda edición de esta iniciativa, enmarcada en el Plan Local de Zona ERACIS de Vícar y en coordinación con la entidad Inserta Andalucía. Como señala el alcalde vicario, Antonio Bonilla, “este taller está orientado a apoyar a las familias para reforzar determinadas habilidades y asegurar que las niñas, niños y jóvenes crezcan, se desarrollen y vivan en un entorno que satisfaga todas sus necesidades”.



Se trata de un taller basado en la evidencia científica y cuya metodología ha sido probada de manera extensiva en diversos entornos sociales y culturales, y que a nivel europeo está implantada en Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, Reino Unido, Suecia y España. A juicio de los expertos es uno de los más eficaces para el cambio de las dinámicas familiares, ya que implica no sólo a los padres o a los hijos por separado, sino también a toda la familia. Es único entre los programas de mejora la dinámica familiar y el fortalecimiento de las relaciones, ya que fue desarrollado específicamente para familias en situaciones de riesgo.



Con su puesta en marcha, se pretenden reducir los factores de riesgo de abusos de sustancias y el riesgo de otras conductas no normativas de los hijos que conviven con un progenitor en situación de dificultad y aumentar los factores de protección del entorno familiar. Es un taller de entrenamiento activo, basado en un enfoque sistémico, que afecta al conjunto de la familia, y con planteamientos cognitivos y emocionales.



El taller va a contar con seis sesiones, todos los miércoles del 21 de abril al 26 de mayo, y será impartido en el Centro Servicios Sociales Comunitarios de La Gangosa, con la participación de seis o siete familias y una duración por sesión de 150 minutos, en horario de tarde, de 16,30 a 19 horas. Por lo que se refiere al proceso concreto de las sesiones, el planteamiento es el siguiente: tras una bienvenida general, durante la primera hora, los padres/madres y los menores se encuentran con sus respectivos grupos. Al final de esta primera sesión, las familias se vuelven a reunir y realizan un breve descanso. La segunda parte de la sesión está dedicada al componente de formación de habilidades familiares del programa.



El recibimiento de las familias se realizará con una pequeña merienda, tiempo que se aprovecha, además, para comprobar cómo se ha desarrollado la semana, qué dificultades han tenido para practicar las habilidades, y cuáles son las que mejor han funcionado. El objetivo conocer cómo se van trabajando las habilidades en casa, además de fortalecer el vínculo con el programa y con las otras personas del grupo. Se dispondrá de un servicio de guardería para los menores que no participen en el taller para así facilitar la asistencia de las familias.