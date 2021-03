Nuevos nichos en la ampliación del cementerio de Dalías

miércoles 17 de marzo de 2021

Una inversión de casi 55.000€ financiada en su totalidad por el Ayuntamiento de Dalías







El Ayuntamiento de Dalías está llevando a cabo la construcción de nuevos nichos “para hacer frente a las necesidades futuras de los vecinos de nuestro municipio para los próximos dos años, aproximadamente”, declara el alcalde de Dalías, Francisco Giménez.



Una obra que se está llevando a cabo desde la concejalía de Urbanismo y que “prevé la construcción de un total de 104 nichos prefabricados, formando dos hileras simétricas con 52 nichos cada una, dispuestos en 4 alturas. A estos 104 se sumará otro centenar que hemos solicitado a la Diputación Provincial dentro de los Planes Provinciales, pero que están sufriendo un retraso y no podíamos esperar. El cementerio municipal en la actualidad cuenta con nichos en todo su perímetro y en parcelas interiores que se encuentran ocupados en la mayor parte de su capacidad, quedando libres unos 30, por lo que esta obra es, además de importante, urgente y necesaria. Además, ya estamos inmersos en el estudio de la ampliación del espacio municipal del camposanto”, asegura la concejal, Inmaculada Luque.



El cementerio se encuentra ubicado al norte del núcleo urbano de Dalías, junto a la carretera que une al municipio con el de Berja, en suelo no urbanizable, estando catalogado como equipamiento comunitario administrativo, según el PGOU: Adaptación Parcial a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de las NN.SS. de Dalías.





“En la zona oeste del cementerio existe una parcela longitudinal en sentido norte-sur, de anchura libre 5,50 metros, que presenta una instalación de nichos en su parte norte, pero que está desocupada en su parte sur y es donde se llevarán a cabo las actuaciones, no teniendo que realizar una ampliación mayor de los alrededores, no teniéndose que llevar a cabo la tala de árboles que implique la transformación del uso forestal del suelo ni ninguna construcción de características más complejas, aunque, como resaltaba, con la llegada de los nichos incluidos en los Planes Provinciales sí que llevaremos a cabo la ampliación del cementerio, viéndose agotada su capacidad actual”, apostilla la edil.



Un estudio con el que, según Inmaculada, “hemos tenido en cuenta tanto la tendencia actual de mortalidad en Dalías, con una media de entre 40 y 50 defunciones al año, como la tasa de incineración que hay en estos momentos en el municipio”.



“Esta ampliación a corto plazo, que cuenta con un plazo de ejecución de dos meses, aproximadamente, se define en un proyecto básico general que prevé la capacidad necesaria que deberá tener este equipamiento de aquí a dos años, con una inversión municipal de un total de casi 55.000€ para la mejora de los servicios y necesidades de nuestros vecinos”, concluye el alcalde de Dalías, Francisco Giménez.