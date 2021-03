La industria de la cocina y el baño de Estados Unidos reconoce la innovación de Cosentino

miércoles 17 de marzo de 2021 , 11:58h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Una serie de Dekton® by Cosentino ha sido seleccionada como el “Best of Show” dentro de los premios “Best of KBIS”, el certamen más importante de este sector en Norteamérica.







Grupo Cosentino, compañía global líder mundial en la producción y distribución de superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño, vuelve a alcanzar un hito en Estados Unidos, en esta ocasión dentro de la industria de cocinas y baños. La serie Dekton® Craftizen, que será lanzada al mercado en próximos meses, ha sido elegida como ganadora en la categoría más importante, el denominado Best of Show, dentro de los galardones Best of KBIS.



KBIS 2021 (Kitchen & Bath Industry Show), que tuvo lugar en formato online del 9 al 12 de febrero pasados, es la feria más reputada y relevante que se celebra en Estados Unidos para los sectores de la cocina y el baño. Cada año, la organización concede los galardones Best of KBIS que buscan reconocer a los nuevos productos más destacados. Dentro de los premios, el llamado Best of Show, es aquel que distingue al lanzamiento de producto o novedad más espectacular e innovadora de entre todos los presentados durante el evento.



Tras más de 20 años de presencia en esta feria, y siendo además una de las primeras firmas en unirse a KBIS desde su creación, Cosentino se convierte en la primera compañía española en obtener este alto reconocimiento, así como consigue ser también la primera firma del sector de las superficies decorativas para la arquitectura y el diseño en obtenerlo. Cabe reseñar que la nueva serie ahora premiada es fruto del trabajo del equipo interno de Producto e Innovación de Cosentino.



La edición de este año de los Best of KBIS ha sido patrocinada por la publicación Luxe Interiors + Design, y ha contado con un panel de profesionales de la industria entre los que se encontraban los diseñadores y expertos en tendencias, Ariana Lovato, Elma Gardner, Mary Douglas Drysdale, Benjamin Ouellette y Emily Mackie.



Según expuso el jurado en la presentación del premio, “Dekton® es la superficie arquitectónica más innovadora y duradera del mundo. Combina versatilidad y belleza, con la resistencia y la durabilidad inigualables de esta superficie ultracompacta. Estas características únicas lo hacen merecedor de este reconocimiento, y una opción inmejorable para los diseñadores y sus clientes”.