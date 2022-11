Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Nuevos proyectos que hacen ciudad María Vázquez Más artículos de este autor Por domingo 13 de noviembre de 2022 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la reciente inauguración de la actuación que hemos llevado a cabo entre Ayuntamiento y Diputación en el Parque de Los Pinos, en el barrio de El Alquián, tuve la ocasión de comentar con los vecinos que se acercaron a celebrarlo que la gestión de Almería no se desarrolla por barrios o distritos, como si fueran compartimentos estancos y que, igual que cuando hay un problema en un barrio ese problema es de toda Almería, cuando hay una transformación positiva en cualquier zona de la ciudad, lo que mejora es Almería. Por eso estoy muy contenta de que en los últimos días no sólo hayamos inaugurado una obra tan importante como la remodelación del pulmón verde del barrio de El Alquián, sino que al mismo tiempo hayamos podido presentar un proyecto innovador y ambicioso que está destinado a transformar la realidad y la percepción de buena parte del Casco Histórico, como es la remodelación del antiguo Cine Katiuska en el barrio de Pescadería. Se trata de un proyecto presentado por la Oficina de Plan Estratégico Almería 2030 al que hemos llamado CAMINA y que fue una de las once iniciativas seleccionadas en toda Europa por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) como una Acción Urbana Innovadora. Con esta actuación pretendemos redescubrir los valores de la diversidad cultural de Almería y sus efectos positivos en la integración social a través de una ruta circular entre los barrios de La Chanca-Pescadería, Casco Histórico y Centro. El proyecto pretende mantener el carácter exterior del edificio actual, rememorando su consideración histórica, pero actuando en su interior para adecuarlo a los nuevos usos previstos. Sin duda el nuevo Katiuska está llamado a ser un referente cultural de Almería, con una propuesta absolutamente consciente del valor del edificio diseñado en 1904 por el arquitecto Trinidad Cuartara. Damos así un nuevo paso en el objetivo de crear un eje cultural que conecte a colectivos ciudadanos y espacios urbanos a través de proyectos que suman espacios, aportan valor añadido y crean un entorno favorable al desarrollo de actividades generadoras de empleo y que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Pienso que remodelar espacios verdes de encuentro y tránsito, o recuperar piezas del patrimonio urbano reactualizando su uso son pasos estratégicos con los que Almería sale ganando. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. María Vázquez Alcaldesa de Almería (PP) 79 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)