Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Núñez Feijóo sacó músculo Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por lunes 25 de septiembre de 2023 , 10:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El PP ha demostrado este domingo que es un partido unido y fuerte, capaz de movilizar a miles de personas en Madrid para defender la Constitución y la unidad de España frente al intento de amnistía a los procesados del procés por parte del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. La convocatoria, impulsada por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha contado con el respaldo de todo el arco político popular, desde los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, hasta los barones autonómicos, pasando por alcaldes, presidentes de diputación, exministros, parlamentarios, militantes y simpatizantes. Feijóo ha logrado unificar al PP en torno a una causa común, la defensa de la legalidad y la soberanía nacional, y ha salido reforzado de la manifestación, que ha sido un éxito de participación y organización. El candidato a presidente de Gobierno demostrado su capacidad de liderazgo y su visión estratégica, al situar al PP como el principal partido de la oposición y el único capaz de ofrecer una alternativa al Gobierno socialcomunista. Feijóo ha sabido conectar con el sentir mayoritario de los españoles, que rechazan cualquier concesión a los independentistas y exigen que no se ponga el Gobierno del estado en manos de un fugado de la Justicia que además ha dicho que eso es insuficiente y que volverá a hacerlo. La manifestación del PP ha sido también un espaldarazo para Feijóo, que este martes acudirá al Congreso de los Diputados para someterse a la investidura como candidato a la Presidencia del Gobierno. Aunque el PP no cuenta con los apoyos suficientes para lograr la mayoría absoluta, Feijóo ha dejado claro que no renuncia a su proyecto político y que seguirá trabajando por el bienestar de los españoles y por la recuperación económica y social del país. El PP ha conseguido levantar la moral a 48 horas de la investidura y ha mostrado su disposición a negociar con otras fuerzas políticas que compartan sus principios y valores. El PP ha dado este domingo una lección de unidad, fuerza y coherencia, frente a un Gobierno débil, dividido y sometido a los chantajes de sus socios independentistas. El PP ha demostrado que es el único partido que garantiza la estabilidad institucional, el respeto a la Constitución y la convivencia entre los españoles. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 118 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes