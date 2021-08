Economía #ObjetivoAlmeríaAVE unirá a toda la provincia martes 03 de agosto de 2021 , 17:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una iniciativa de la Cámara que nace de la fuerza motor del tejido empresarial almeriense, y de la propia sociedad, con el fin de actuar como verdadera palanca de cambio para el progreso y la competitividad de Almería





#ObjetivoAlmeríaAVE comienza a tomar formar como herramienta de apoyo a la conexión de la provincia a la Alta Velocidad a través de Murcia. Una iniciativa que nace de la fuerza motor del tejido empresarial almeriense, y de la propia sociedad, con el fin de actuar como verdadera palanca de cambio para el progreso y la competitividad de Almería.



Un importante número de empresas de la provincia de diversos sectores productivos, desde la agricultura, la industria auxiliar, el mármol, el transporte, la publicidad, la construcción, la promoción inmobiliaria, el turismo, la logística, los servicios, el comercio, la obra pública o la sanidad, se han sumado como patrocinadoras a este reto común de empujar para que Almería quede conectada por AVE y disponga, en igualdad de condiciones con otras provincias de nuestro entorno, de esta moderna infraestructura de comunicación.



#ObjetivoAlmeríaAVE cuenta también con el respaldo expreso de asociaciones y organizaciones empresariales, instituciones públicas y académicas, colectivos profesionales o medios de comunicación locales y regionales.



La puesta en marcha de #ObjetivoAlmeríaAVE arrancará con la celebración del acto de apoyo al AVE que se celebrará el 10 de septiembre a las 20.00 horas, en el Muelle de Levante del Puerto de Almería, en el que está prevista la asistencia y participación de personalidades del entorno empresarial, profesional, social y cultural no solo almeriense sino también de otras provincias andaluzas y del Levante español.



Entre tanto se inicia la campaña de marketing y comunicación de esta reivindicación en positivo, creada, como contribución al logro de este objetivo, por la agencia Plataforma X las Marcas, que podrá seguirse en prensa, radio, tv y banners que de igual forma como aportación desinteresada, publicarán y emitirán los medios de comunicación adheridos.



Asimismo, la campaña se difundirá a través de las RRSS creadas para este fin y en otros soportes de difusión en la mayoría de los cuales, figurará la el nombre y/o imagen corporativa de las empresas participantes en el panel de patrocinadores.



La conceptualización de la campaña se basa en la ralentización del AVE a Almería y para ello se centra en mensajes y comunicaciones que motiven la participación directa y activa con el hashtag #ObjetivoAlmeríaAVE y el claim ESTO NO SE PARA.



Con un tono respetuoso pero reivindicativo, enérgico, participativo, apolítico e integrador, en todos los mensajes se juega con la asociación VELOCIDAD (la del propio AVE y la que debe adquirir el proyecto para que se convierta en una realidad) y PROGRESO (la de Almería, fruto de la llegada del AVE).



Entre los mensajes que se lanzarán durante la campaña destacan algunos como



O te mueves o no avanzas y llevamos tanto tiempo parados en Almería, que ya solo aceptamos un tipo de velocidad que nos conecte y ponga en el mapa como destino de interés, la velocidad del AVE.





Y es que la lentitud de sus obras NOS SEPARAN DE:



• Una jornada de trabajo en la capital que impulse nuestras empresas



• El flujo de turistas que nos posicione como destino de calidad



• Las alianzas comerciales que lancen nuestra economía



. Contribuir más a reducir la huella de carbono e ir dando pasos en el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030



Para que NADA DE ESTO NOS SEPARE del progreso que merecemos como provincia, es necesario decir alto y claro que ‘ESTO NO SE PARA’.



O te mueves o no avanzas



#ObjetivoAlmeríaAVE



ESTO NO SE PARA







La iniciativa #AlmeríaObjetivoAve ha sido dada a conocer a lo largo de este último mes y medio por el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, a empresas y empresarios almerienses y representantes y cargos institucionales de las diferentes Administraciones Públicas.



En este sentido, Parra quiere reconocer públicamente y de forma expresa la amplia respuesta y compromiso de las empresas almerienses hacia esta iniciativa que señala "es en beneficio de todos, que es por y para Almería y no es ni contra ni frente a nada sino solo un esfuerzo común necesario para que esta infraestructura avance a mayor ritmo".

