Opinión Obligados a suspender la Feria Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 25 de julio de 2021 , 06:00h

No ha habido otra opción. La evolución de las cifras de contagios y la más que probable previsión de su aumento nos han situado en un escenario sanitario en el que la celebración de un evento multitudinario como la Feria que conocemos en honor a la Virgen del Mar es altamente inconveniente. Así, y siguiendo en todo momento las recomendaciones de la autoridad competente en materia de salud pública, que es la Junta de Andalucía, hemos consensuado con todos los grupos políticos del Ayuntamiento la suspensión de todas aquellas actividades feriales que pudieran suponer eventualmente un riesgo de cara al incremento de contagios y mantener aquellas en las que se pueda ejercer un control sanitario seguro. Por tanto se mantendrán los actos religiosos sin la procesión de la Patrona, la actividad normal de la hostelería -que lleva dando una enorme muestra de responsabilidad en los últimos meses- aunque sin ambigús, el homenaje a Los Coloraos, los conciertos con público sentado y los feriantes, que es un sector especialmente golpeado por la pandemia, podrán montar atracciones hasta las doce de la noche. Se trata de resoluciones que dependerán, siempre, de la evolución de los contagios y que podrán revisarse en función de un eventual repunte de casos. Estamos convencidos de que esta medida, que hemos tomado tras analizar detenidamente la preocupante evolución del número de contagios en Almería y la previsión de su incremento durante las próximas semanas, es la mejor manera de contribuir a que las malas cifras no sigan subiendo. Y es que no tiene sentido dar pie a que una semana de Feria pueda acabar convirtiéndose en una amenaza para la salud de nadie y en un incremento de la presión hospitalaria. No obstante, sé que la ausencia de la Feria por segundo año consecutivo provoca un vacío que es muy difícil de llenar. Comprendo bien la decepción que una medida así provoca entre muchos sectores profesionales y en el conjunto de la sociedad almeriense, que esperaba estos días con ilusión y perspectivas de trabajo. Pero que no haya Feria no quiere decir que no sea posible celebrar esos días especiales con alegría y buen ánimo. En todo caso, y como desde el primer momento de esta pandemia, seamos responsables antes, durante y después de la Feria. Es necesario que todos asumamos un papel activo en la lucha contra la pandemia. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 242 artículos Todos los firmantes