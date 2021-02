Capital Obras de mejora de las calles Zurgena, Camelia y Menéndez Pidal en el barrio de San Luis miércoles 17 de febrero de 2021 , 17:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha señalado cómo esta actuación, con una inversión cercana a los 118.000 euros, da respuesta a la demanda vecinal, escuchada en anteriores visitas al barrio





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado las obras que se están acometiendo en varias calles del barrio de San Luis, en concreto en la calle Zurgena, Camelia y Menéndez Pidal, con una inversión cercana a los 118.000 euros, con la que se está sustituyendo el acerado, el pavimiento e incluso, en algún caso, la red de saneamiento y abastecimiento.



Acompañado por la concejala delegada del Área de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha explicado que “con esta actuación damos respuesta a una demanda vecinal, escuchada en anteriores visitas al barrio”.



Los trabajos, desarrollados por la empresa concesionaria Nila, a través del contrato de mantenimiento de la vía pública, están consistiendo principalmente en la reposición del acerado en mal estado y la mejora del firme de la calzada. Concretamente, en la calle Menéndez Pidal se ha aprovechado la actuación para realizar también la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento por parte de Aqualia. La previsión es que algo en algo más de una semana “estas calles luzcan un aspecto completamente nuevo”.





Mejoras en todos los barrios

Fernández-Pacheco ha subrayado cómo estos trabajos en el barrio de San Luis vienen a convertir estas calles en espacios “más habitables y cómodos para los vecinos”.



Asimismo, ha resaltado que este tipo de actuaciones se extiende a todas las zonas de la ciudad. “Es por ello – ha recordado- que todas las semanas se realizan visitas a los barrios, para escuchar las demandas de los vecinos y poder atenderlas desde la administración tan pronto sea posible”.



Para el alcalde, “todos los almerienses deben tener los mismos servicios, independientemente del barrio en el que residan”, de ahí la importancia de actuaciones como la que se está llevando a cabo en el barrio de San Luis, una demanda vecinal “que se convierte en realidad”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.