Capital Ampliar Almería se enciende de naranja por el Síndrome de Asperger miércoles 17 de febrero de 2021 , 16:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Ayuntamiento se suma a la visibilización de esta enfermedad iluminando de este color alguno de los edificios más emblemáticos de la ciudad como el Teatro Apolo o la Gerencia de Urbanismo



La ciudad de Almería se teñirá de naranja mañana jueves, 18 de febrero, para conmemorar el Día Internacional del Síndrome Asperger. Lo hará iluminando de este color algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad como el Teatro Apolo y la Gerencia de Urbanismo, así como la rotonda de acceso a la capital por la A7. De esta forma, el Ayuntamiento se suma a la actividad puesta en marcha por la Confederación Asperger España junto a todas sus entidades federadas, autonómicas y provinciales, entre las que se encuentra la de Almería, para dar visibilidad a este colectivo, hoy encuadrado en el espectro autista.



En el comunicado emitido por la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger, explican que “aún existe un significativo desconocimiento entre los profesionales y la sociedad en general, de las características del espectro autista, particularmente del síndrome de Asperger”. Es por ello que “tenemos que priorizar la inclusión laboral efectiva y mantenida de un colectivo con un nivel de más del 80 % de desempleo y debemos seguir denunciando la injusta exclusión que sufrimos, marginados del acceso al empleo público, dentro de su propio epígrafe de discapacidad”.



Asimismo, agradecen "los apoyos institucionales recibidos para el justo reconocimiento de la Discapacidad Social o Psicosocial". "Una discapacidad invisible -apuntan- cuya falta de reconocimiento, mantiene a muchas personas en el espectro autista directamente excluidos del acceso al empleo público y al ejercicio pleno de sus derechos". En este sentido, piden, en aplicación de los convenios internacionales de atención a los derechos de la infancia y a los de las personas con discapacidad, tener "las mismas oportunidades para desarrollarnos como personas, a ser respetados y en definitiva a ser comprendidos e integrados, a aportar a la sociedad y soñar con poder ser razonablemente felices".

