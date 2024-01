Sucesos Ocho almerienses desaparecen en Alemania donde fueron a trabajar miércoles 31 de enero de 2024 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Habían respondido a una propuesta formulada desde Facebook Ocho jóvenes, dos de ellos hermanos y todos originarios de Almería, se encuentran en paradero desconocido después de aceptar una oferta de trabajo que encontraron en Facebook para laborar en Hamburgo, Alemania. La última vez que se tuvo noticia de ellos fue el pasado 20 de enero, cuando viajaron desde Málaga a la ciudad alemana. Los desaparecidos asumieron un empleo de cinco días en Hamburgo, pero diez días después no se tiene información sobre su ubicación. Entre ellos se encuentra Enok Cuesta García, un joven de 24 años cuya fotografía ha sido difundida por la plataforma SOS Desaparecidos. Enok mide 1,65 metros, tiene complexión delgada, pelo castaño y ondulado, ojos castaños, y un tatuaje en su mano derecha con la letra 'E' entre dos alas. Se solicita la colaboración ciudadana para proporcionar información sobre su paradero. La madre de los dos hermanos desaparecidos ha denunciado la situación y ha mantenido una conversación con la novia de uno de sus hijos, quien señala que podrían regresar a España este miércoles. La incertidumbre y preocupación persisten entre las familias mientras esperan noticias sobre el paradero de los ocho jóvenes desaparecidos. Los investigadores no descartan que la desaparición pudiese ser voluntaria. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.