Capital Ampliar Once empresas optan a la y mejora paisajística del entorno del Cerro de San Cristóbal martes 31 de mayo de 2022 , 07:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La previsión municipal es que las obras, con una inversión de 3,5 millones, puedan iniciarse este verano, una actuación que vendrá a mejorar las condiciones de accesibilidad y paisajísticas de 2,5 hectáreas de suelo Once ofertas ha registrado el Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al procedimiento abierto de licitación para la ejecución de las obras de urbanización y mejora paisajística del entorno y laderas del Cerro de San Cristóbal, una actuación que cuenta con una inversión prevista de 3,5 millones de euros, siendo ésta una de las iniciativas subvencionadas dentro de la convocatoria de ‘Ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano’, a la que el Ayuntamiento ha optado, en el marco del ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los Fondos Next Generation’. Las once ofertas que concurren pasarán ahora a ser analizadas por la mesa de contratación –previsiblemente a partir de la semana próxima– y elevar al órgano competente (Junta de Gobierno) la propuesta de adjudicación. En este contexto, la previsión municipal es que las obras “puedan iniciarse a lo largo de este verano”, ha apuntado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella. La edil popular ha recordado que el objetivo de esta actuación es “la recuperación urbana y paisajística de uno de los espacios con más posibilidades que tiene la ciudad, desde el puento de vista cultural, paisajístico y turística”, reconociendo en ella una “continuidad” a todas las actuaciones iniciadas y desarrolladas a nivel municipal “para hacer del Centro Histórico “un entorno patrimonial y urbano de primer nivel”. La intervención sobre la zona vendrá a mejorar las condiciones de accesibilidad hasta el monumento, con senderos transitables, recuperación de caminos peatonares, la creación de miradores en torno a los nuevos recorridos viarios, la ampliación del viario asfaltado actual y la creación de una nueva zona de aparcamiento con 27 plazas, dos de ellas dimensionadas para vehículos de personas con discapacidad. La recuperación urbana del Cerro de San Cristóbal se completará con una actuación paisajística entra la que destaca la plantación de hasta 70 árboles, plantas arbustivas y tapizantes. La intervención se completará con la dotación de iluminación integrada que realce el monumento y reoriente los recorridos a través de los caminos peatonales que se establecerán en toda la zona. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

