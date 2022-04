Capital Once nuevas ofertas para la compra de parcelas unifamiliares en El Toyo martes 19 de abril de 2022 , 20:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El número de ofertas de esta octava subasta al alza viene a ser muy similar al procedimiento anterior que concluyó, el año pasado, con la venta de otras catorce parcelas Un total de once ofertas se han registrado durante el plazo del octavo procedimiento de subasta pública abierto por el Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para la venta de las últimas veintiocho parcelas unifamiliares disponibles en El Toyo. Esta cifra supone casi el 40% de las puestas a la venta. Cerrado el plazo de presentación de ofertas, el pasado día 13, comenzará ahora el proceso de estudio de la documentación presentada por cada uno de los interesados, previo a la adjudicación que se realice de las parcelas. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha valorado muy positivamente la concurrencia a esta nueva convocatoria, prácticamente inmediata a la anterior en la que se adjudicaron un total de catorce parcelas, número que supone un 35% del total de las puestas a la venta el año pasado (40). En este sentido, espera la edil popular que las ofertas presentadas a este nuevo procedimiento de enajenación se traduzcan en la adjudicación de esas parcelas y, consecuentemente, en su venta. Entiende así que “junto a la construcción de nuevas promociones de vivienda, el desarrollo de las parcelas unifamiliares, además de suponer ingresos a las arcas municipales, viene a consolidar este espacio como zona residencial en un magnífico entorno”. En el caso de esta subasta, las superficies de las parcelas ofertadas varían desde los 800 metros cuadrados de superficie mínima hasta los 1.138 m², superficie máxima de una de las parcelas disponibles. En cuanto a la edificabilidad o superficie construida, la media aproximadamente es 233 m² y la máxima, referida a la parcela de mayor superficie, alcanza los 331 m² edificables. En cuanto a los precios de esta subasta, al alza, se han mantenido respecto a procedimientos anteriores, con un precio establecido, en el caso de las parcelas de menor superficie y edificabilidad, de 163.100 euros, IVA no incluido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

