Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar ONCE reivindica la industria cinematográfica en Almería miércoles 14 de diciembre de 2022 , 12:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Casa Museo del Cine, protagonista de cinco millones de cupones en el sorteo del 20 de diciembre La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo

martes, 20 de diciembre, a la Casa Museo del Cine de Almería.

La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, ha presentado hoy la

imagen de este cupón a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en un

acto que ha tenido lugar en la sede de la Casa Museo, y al que han asistido el

concejal de Promoción de la ciudad, Jesús Luque, y la diputada del Área de

Cultura y Cine de la Diputación de Almería, Almudena Morales.

Son cinco millones de cupones que llevan como motivo la fachada del Museo

“para reivindicar y presumir con orgullo en toda España de la importancia

estratégica de la ciudad de Almería y su provincia en la industria cinematográfica

internacional como plató natural de películas y series”, según destacó la directora

de la ONCE en la provincia.

En la memoria de esta antigua casa-cortijo, construida a finales del siglo XIX,

queda el paso de actores y actrices durante el rodaje de algunas películas,

como Clint Eastwood o Brigitte Bardot, que grabaron secuencias en parajes

como el Desierto de Tabernas o Cabo de Gata, o John Lennon, que participó en

1966 en el rodaje de la película ‘Cómo gané la guerra’. Su estancia en la casa le

inspiró la conocida canción Strawberry Fields Forever y desde ese momento, la

vivienda cobró una especial relevancia.

“No cabe mayor escenario para acoger el legado cinematográfico de Almería que

esta Casa Museo que hoy es protagonista también del cupón de la ONCE, un

instrumento de verdadera transformación social”, añadió Segovia. “La

proyección a nivel nacional que otorga este cupón quiere poner en valor el

potencial de Almería dentro de la industria cinematográfica y reivindicar de paso

subrayó- que las personas con discapacidad queremos ser también

protagonistas de la película de nuestras vidas, que no nos conformamos con ser

meros espectadores, y siempre en igualdad de condiciones al resto de la

sociedad”.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al

número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número

premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros

450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres

últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y

reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura,

responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su

comercialización, implementa controles para neutralizar consumos

descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el

consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una

responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego

responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento

definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de

Loterías y Totos de Estado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la

ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este viernes,

16 de diciembre, un bote de 17 millones de euros.

Y el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, que se celebrará el

próximo 1 de enero, pone en juego más de 47 millones de euros en premios,

con 75 premios de 400.000 euros, 75 de 40.000 euros y otros 75 agraciados con

20.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes

vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde

www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

