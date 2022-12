PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Más noticias Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Almería acoge el anuncio de las nominaciones de los Premios Carmen del cine andaluz miércoles 14 de diciembre de 2022 , 13:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La almeriense Nuria Vargas ha recibido dos nominaciones por su obra ‘Controverso’: Mejor Largometraje Documental y Mejor Dirección Novel Esta mañana ha tenido lugar, en el Teatro Apolo de Almería, la lectura de nominaciones de la segunda edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz, galardones organizados por la Academia de Cine de Andalucía, que se entregarán el próximo 4 de febrero de 2023 en el Auditorio Maestro Padilla de Almería. La actriz Eva Almaya y el actor Ignacio Mateos han desvelado los aspirantes de esta edición, acompañados por la presidenta de la institución, Marta Velasco. Han asistido al acto la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la diputada de Cultura y Cine de la Diputación de Almería, Almudena Morales, el delegado de Cultura de la Junta, José Vélez y el director de Canal Sur en Almería, Salva Moya. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asegurado que "estamos orgullosos de acoger en Almería unos premios tan importantes". Asimismo, ha destacado que "somos una ciudad con historia cinematográfica, de las más dilatadas en España, y a la vez refleja la apuesta de la Junta por el cine y la Academia, por lo que esperamos que sea un éxito rotundo". La diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, ha destacado que la celebración de los Premios Carmen en Almería “intensifica nuestro estrecho vínculo con el séptimo arte y nos sitúa a la altura de cualquier gran ciudad con capacidad para acoger un evento de tanta repercusión. La apuesta de Diputación por el cine constituye uno de los principales ejes de nuestra acción”. El delegado de Cultura, José Vélez, ha resaltado la importancia de este evento para la provincial de Almería y toda la Comunidad, y ha remarcado el compromiso de la Junta de Andalucía con el cine andaluz porque “es un reflejo de lo que somos. Es arte, industria y cultura y potente vehículo como vertebrador del territorio”. La presidenta de la Academia, Marta Velasco ha subrayado que “para nosotros es un honor, una alegría y un orgullo organizar la II edición de los premios del cine andaluz en una tierra de cine, multiconocida internacionalmente como Almería. Queremos llegar a todos los andaluces y todos los hogares, que va a ser posible a través de Canal Sur tv”. 62 títulos -29 largometrajes de ficción de producción andaluza (12) y no andaluza (17), 15 documentales y 18 cortometrajes de ficción y documental- han competido por la nominación en las 25 categorías de los II Premios Carmen del Cine Andaluz. Modelo 77, con 14 nominaciones, es la producción más nominada, seguida de Las Gentiles, con 13; La maniobra de la tortuga, con 12; El universo de Óliver, con 9; y A las mujeres de España. María Lejárraga, con 7. Modelo 77, La maniobra de la tortuga, Las Gentiles y La consagración de la primavera optan a Mejor Largometraje, mientras que Pico Reja. La verdad que la tierra esconde, A las mujeres de España. María Lejárraga, Val del Omar, poeta audiovisual y Controverso lo hacen en la categoría de Mejor Largometraje Documental. La Mejor Dirección estará entre Alberto Rodríguez (Modelo 77), Santi Amodeo (Las Gentiles), Juan Miguel del Castillo, (La maniobra de la tortuga), Fernando Franco (La consagración de la primavera) y Alexis Morante (El universo de Óliver). Aspiran a Mejor Actriz Protagonista Ángela Molina (La piedad), Natalia de Molina (La maniobra de la tortuga), Belén Cuesta (Un novio para mi mujer) y Lisi Linder (Héroes de barrio). Miguel Herrán (Modelo 77), Salva Reina (El universo de Óliver), Paco León (No mires a los ojos) y Antonio de la Torre (Entre la vida y la muerte) se medirán en la categoría de Mejor Actor Protagonista. La categoría de Mejor Dirección Novel cuenta con Nuria Vargas (Controverso), Hugo Cabezas y Alejandro Toro (Últimas unidades), Juanma Sayalonga y David Sainz (Eterna) y Jesús Pascual (¡Dolores guapa!). Los Premios Carmen del Cine Andaluz, organizados por la Academia de Cine de Andalucía, cuentan con el apoyo de Diputación de Almería, Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Almería y RTVA, en colaboración con la Fundación SGAE, EGEDA y Andalucía Film Commission. NOMINACIONES II PREMIOS CARMEN PREMIO CARMEN DE HONOR María Galiana MEJOR LARGOMETRAJE Modelo 77 - Atípica Films S.L., Movistar + La maniobra de la tortuga - Áralan Films, A Contracorriente Films y La maniobra de la tortuga A.I.E. Las Gentiles - Las Gentiles Película AIE, Grupo Tranquilo PC S.L. y Sacromonte Films S.L. La consagración de la primavera - Blizzard Films A.I.E. y Ferdydurke Films S.L. MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL Pico Reja. La verdad que la tierra esconde - Producciones Singulares A las mujeres de España. María Lejárraga - Summer Films Val del Omar, poeta audiovisual - Magnetika Films Controverso - Egoa Producciones S.L MEJOR DIRECCIÓN Alberto Rodríguez - Modelo 77 Santi Amodeo - Las Gentiles Juan Miguel del Castillo - La maniobra de la tortuga Fernando Franco - La consagración de la primavera Alexis Morante - El universo de Óliver MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA PROTAGONISTA Ángela Molina - La piedad Natalia de Molina - La maniobra de la tortuga Belén Cuesta - Un novio para mi mujer Lisi Linder - Héroes de barrio MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA PROTAGONISTA Miguel Herrán - Modelo 77 Salva Reina - El universo de Óliver Paco León - No mires a los ojos Antonio de la Torre - Entre la vida y la muerte MEJOR GUION ORIGINAL Rafael Cobos y Alberto Rodríguez - Modelo 77 Santi Amodeo - Las Gentiles Fernando Franco y Begoña Arostegui - La consagración de la primavera Laura Hojman - A las mujeres de España. María Lejárraga MEJOR GUION ADAPTADO Juan Miguel del Castillo y José Rodríguez - La maniobra de la tortuga Alexis Morante, Raúl Santos y Miguel Ángel González - El universo de Óliver Paco León y Javier Gullón - Rainbow Antonio Palacios - Los negros MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO Paula Díaz - Las Gentiles Mona Martínez - La maniobra de la tortuga María León - El universo de Óliver Mercedes Hoyos - Sin ti no puedo Estefanía de los Santos - Con los años que me quedan MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO Jesús Carroza - Modelo 77 Fernando Tejero - Modelo 77 Pedro Casablanc - El universo de Óliver Ken Appledorn - Con los años que me quedan MEJOR DIRECCIÓN NOVEL Nuria Vargas - Controverso Hugo Cabezas y Alejandro Toro - Últimas unidades Juanma Sayalonga y David Sainz - Eterna Jesús Pascual - ¡Dolores guapa! MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA REVELACIÓN África de la Cruz - Las Gentiles Alicia Moruno - Val del Omar, poeta audiovisual Teresa Refojo - El mundo es vuestro Cristina Domínguez - A las mujeres de España. María Lejárraga MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA REVELACIÓN Lorca Gutiérrez Prada - El universo de Óliver Fran Caballero - La maniobra de la tortuga Ayax Pedrosa - Rainbow Alfonso Valenzuela - El mundo es vuestro MEJOR MONTAJE José M. G. Moyano - Modelo 77 Manuel Terceño - La maniobra de la tortuga Laura Hojman y Guillermo Rojas - A las mujeres de España. María Lejárraga José M. G. Moyano y Darío García García - Las Gentiles MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE Pepe Domínguez del Olmo - Modelo 77 Vanesa de la Haza - La maniobra de la tortuga Ana Medina - Las Gentiles Lala Obrero - Héroes de barrio MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Álex Catalán - Modelo 77 Alejandro Espadero - El mundo es vuestro Alberto Pareja - Héroes de barrio Luis Castilla Romero - Pico Reja. La verdad que la tierra esconde Antonio Galisteo - La vida chipén Adonis Macías y Beatriz Hohenleiter - A las mujeres de España. María Lejárraga MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Manuela Ocón Aburto - Modelo 77 Sandra Rodríguez y Marta Velasco - La maniobra de la tortuga María Cancio - El mundo es vuestro Esther Diana - Las Gentiles MEJOR MÚSICA ORIGINAL Julio de la Rosa - Modelo 77 Bronquio y Santi Amodeo - Las Gentiles Pablo Cervantes - A las mujeres de España. María Lejárraga Paloma Peñarrubia - La vida chipén MEJOR CANCIÓN ORIGINAL Nana a medias - Por Antonio Manuel con Rocío Márquez y Javier Prieto - Pico Reja. La verdad que la tierra esconde Todo lo que llega un día se va - Bronquio y Sebastián Orellana - Las Gentiles Un paraíso en el sur - Paloma Peñarrubia y Vanesa Benítez - La vida chipén El mundo es vuestro - Diego Muñoz Fajardo, Saturnino Rey García, Eric Rafael Cunningham Sarabia, Juan Cantón Vega y Óscar Luis Sánchez Pérez - El mundo es vuestro MEJOR VESTUARIO Fernando García - Modelo 77 Rocío Olid - A las mujeres de España. María Lejárraga Esther Vaquero - La consagración de la primavera Lourdes Fuentes - El universo de Óliver MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA Yolanda Piña y Félix Terreno - Modelo 77 Ana Beato y Rafael Mora - La maniobra de la tortuga María Liaño y Rafael Mora - La consagración de la primavera Carmela Martín y Ana Medina Sánchez - Las Gentiles MEJOR SONIDO Dani de Zayas, Miguel Huete y Valeria Arcieri - Modelo 77 Dani de Zayas y Jorge Marín - La maniobra de la tortuga Diana Sagrista y Vicente Villaescusa - El universo de Óliver Dani de Zayas, Carli Pérez Valero y Jorge Marín - Las Gentiles Dani de Zayas - La consagración de la primavera MEJORES EFECTOS ESPECIALES Juan Ventura y Amparo Martínez - El universo de Óliver Amparo Martínez - La maniobra de la tortuga Amparo Martínez y Laura Domínguez - Las Gentiles Israel Millán - El mundo es vuestro MEJOR LARGOMETRAJE DE PRODUCCIÓN NO ANDALUZA As bestas - Arcadia Motion Pictures Cinco lobitos - Encanta Films S.L.U., Sayaka Producciones S.L. y Buena Pinta Media S.L. La maternal - BTEAM Prods S.L., Barrixica AIE, Inicia Films Alcarràs - Elástica Films MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN Cosas de niños - TalYCual y La Claqueta Se van sus naves - Enciende TV El productor - Cinnamon Factory, Enrique F. Guzmán y Rakia Films La vida entre dos noches - El Golpe Creativos S.L. MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL Nos acompañamos - Fourminds Films y Acheron Films Las alturas - La Maleta Films S.L. Caballo de espuma - Cochabamba Films S.L. @Buddhistandqueer del sari a la túnica - Dani Salo PELÍCULAS MÁS NOMINADAS Modelo 77 - 14 Nominaciones Las Gentiles - 13 Nominaciones La maniobra de la tortuga - 12 Nominaciones El universo de Óliver - 9 Nominaciones María Lejárraga. A las mujeres de España - 7 Nominaciones Han podido concurrir a los Premios Carmen del Cine Andaluz todas las películas de largometraje con una duración mínima de 70 minutos, estrenadas en España en 2022, en su versión original, en salas comerciales y con taquilla abierta al público, así como largometrajes originales de plataformas de pago que cumplan los requisitos contemplados en las bases. La Academia de Cine de Andalucía ha convocado estos galardones abiertos a todos los profesionales andaluces del sector audiovisual, los finalistas han sido elegidos por los miembros de esta institución, como un reconocimiento a la gran labor desempeñada por cada uno de ellos en este año. La gala de entrega de los Premios del Cine Andaluz se convertirá en el epicentro de una serie de actividades previas relacionadas con el cine que se celebrarán en la provincia de Almería y que incidirán en el estrecho vínculo de los almerienses y sus escenarios naturales con este arte. La ceremonia de entrega de la segunda edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz tendrá lugar el próximo 4 de febrero de 2023 en el Auditorio Maestro Padilla de Almería. La Academia de Cine de Andalucía, fundada en 2020, nace como asociación sin ánimo de lucro, integrada por personas dedicadas a distintos gremios profesionales relacionados con la creación cinematográfica y audiovisual, con la vocación de representar toda la diversidad del sector en el territorio andaluz, así como buscar su visibilidad y la de sus profesionales, distinguir su excelencia creativa, y servir de observatorio del hecho cinematográfico en Andalucía.

