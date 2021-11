Economía Opciones para profesionales del transporte por carretera jueves 04 de noviembre de 2021 , 11:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Existe una relación directa entre la logística del transporte de mercancías y la crisis económica, y eso se concreta aún más en el transporte por carretera; así, desde 2013 a 2016 se registraron tres años consecutivos de ascenso en la cantidad de toneladas transportadas dentro de España, mostrando con sus cifras la recuperación económica. En 2016 la cantidad de toneladas de mercancía movidas en interior fue un 14% superior a la cifra de 2013, y ahora estamos en las mismas circunstancias, porque el sector vuelve a vivir un buen momento, lo que demuestra que nos estamos recuperando. Para los profesionales, afrontar el reto que supone este nuevo impulso requiere estar preparados, y para eso es imprescindible contar con las ofertas que pueden encontrarse en camiones y cabezas tractoras en Truck1 Bolivia, ya que permite tener presentes una ingente variedad de vehículos para decidir cuál será el más adecuado para el tipo de transporte que vamos a hacer. Pero no solo eso, también otras ventajas que encontrarás al final de este artículo. Hay que tener en cuenta otro detalle especialmente importante en los países más avanzados, y es la denominada huella de carbono, que también va estrechamente unida al consumo del vehículo. Así, por hacernos una idea, el consumo de energía debido al transporte (incluyendo transporte de mercancías y de pasajeros) representa alrededor del 37% en el conjunto de la Unión Europea. Aunque compremos camiones de segunda mano, hemos de asumir que el exceso de contaminación se penaliza, por lo que hay que elegir aquellos que sean más sostenibles, y para eso también es importante recordar que, si bien el transporte ferroviario es el más eficiente, el segundo es el que se realiza por carretera, mucho más que el aéreo. Eso significa una indudable ventaja para el sector que debe ser aprovechada convenientemente. Aquí radica la importancia de la elección, por lo que es aconsejable acudir a una página web en la que poder revisar de un vistazo las distintas opciones que tenemos en lo ya mencionado, pero también en maquinaria de construcción, autobuses, caravanas, maquinaria agrícola o forestal, o cualquier otra de las demandas que como profesionales del sector podamos tener desde el punto de vista técnico, pero no solo eso, la posibilidad de contar con el sistema de leasing para adquirirlo de modo asumible en estos tiempos. Y si importante es la fiabilidad en la compra, no lo es menos en la venta. Saber cómo vender el vehículo o vehículos que ya no necesitamos, y hacerlo de un modo rentable, fácil y fiable es clave para mejorar la rentabilidad de nuestro negocio, sobre todo si tenemos la posibilidad de hacerlo directamente por internet y ofrecerlo a clientes de todo el mundo. Valora esta noticia 5 ( 1 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

